B Interregionale. Basket School Messina sconfitta a Rende - Tempostretto

Nelle partite di basket della domenica vittorie per Svincolati Milazzo, la prima, e Orlandina contro Reggio Calabria, Paladini a punteggio pieno

Va in archivio il secondo turno di B Interregionale nel girone delle messinesi che è iniziato il giovedì per terminare la domenica. Seconda sconfitta consecutiva per la Basket School Messina con i peloritani cedono sul campo del Bim Bum Basket Rende con il punteggio di 103-91 al termine di una gara in cui i calabresi hanno sfoderato una prova superlativa al tiro dall’arco con 18 triple che hanno reso vano il tentativo della formazione allenata da Pippo Sidoti di giocarsela fino in fondo.

Ancora ferma a zero punti in classifica, la Basket School, come la Fortitudo Messina, mentre si sbloccano Barcellona 4.0 e la Svincolati Milazzo, che festeggia con una vittoria l’esordio stagionale sul parquet del PalaMilone, i ragazzi di coach Trimboli si sono imposti sulla compagine campana del Sala Consilina con un +5 finale. A punteggio pieno l’Orlandina che espugna il campo della Viola Reggio Calabria.

Nel prossimo turno che si disputerà tra sabato 14 e domenica 15 ottobre al PalaTracuzzi arriva il primo derby cittadino, ospite dei giallorossi della Basket School Messina sarà la Fortitudo Messina, una delle due si sbloccherà. Derby anche in salsa tirrenica con Barcellona che ospiterà, sarà la prima stagionale in casa, Svincolati Milazzo. Ancora un derby tra messinesi con Castanea che farà visita all’Orlandina. Viola Reggio Calabria attesa invece a Sala Consilina.

Bim Bum Rende – Basket School Messina 103-91

Il primo quarto è stato emblematico, il 38-24 della prima sirena, maturato nei minuti finali, dopo che gli scolari si erano avvicinati sul -6 (30-24), ha dato l’impronta al match. Malgrado tutto, Di Dio e compagni non hanno mollato e nel secondo periodo si sono riportati sotto fino al -3 (54-51) per poi chiudere sotto di sette lunghezze all’intervallo lungo (59-52).

Nella terza frazione, il 5/5 consecutivo dall’arco realizzato dai giocatori di Pierpaolo Carbone, mette in ginocchio Messina che raggiunge uno svantaggio di 22 punti (82-60), mitigato dai canestri di Yeyap e Alberini che consentono di chiudere alla mezzora sul punteggio di 82-64. Anche nel quarto finale la Basket School non si disunisce, tenta di rientrare, riducendo il gap fino al -10 (99-89). Il 103-91 finale fotografa la serata della “distratta” difesa messinese. Non sono bastate le doppie cifre di Leo Di Dio (19), Yeyap (17), Labovic (15) e Busco (11), sicuramente qualcosa è mancato nell’intensità e nella mentalità che Pippo Sidoti chiede ai suoi ragazzi nel corso della settimana.

Svincolati Milazzo – Sala Consilina 78-73

Palla a due e gli ospiti piazzano un parziale di 7-0 dopo 2’20 di gioco, i Milazzesi privi di Tarolis vanno sul -3 a metà della frazione ma due bombe consecutive di Fraga lanciano Sala Consilina sul +9 , 6-15. Milazzo chiama timeout ed al rientro i locali cambiano marcia, Battaglia e Sindoni realizzano per il -5 a seguire il duo Manfrè-Guerra per il sorpasso. I mamertini vanno sul +2 a 1’25 dalla prima sirena, il quarto si chiude poi in perfetta parità, 20-20. Il secondo periodo registra in apertura l’allungo dei bianco-blu, Bolletta e Salvatico portano la Svincolati sul +6 dopo un minuto di gioco. Il solito Fraga risponde per i suoi ma è Battaglia ad ergersi a protagonista per Milazzo, i locali volano così sul +11 a 3’20 dal riposo lungo sospinti dal proprio pubblico. La compagine ospite prova a rispondere ma è la tripla di Bolletta che fissa il punteggio del quarto sul 46-32.

Svincolati Milazzo festeggiano la vittoria al centro del campo (foto di Giuseppe De Paoli)

Al rientro è equilibrio nei primi minuti, i campani si rifanno sotto e vanno sul -3 a 4’30 dalla terza sirena. Coach Trimboli perde Battaglia per infortunio ma riceve l’ottimo apporto del giovane Scredi che realizza per il +5, 52-47. Bolletta piazza la tripla del +8, Sala Consilina prova ad accorciare ancora ma è nuovamente Scredi in evidenza che realizza la bomba del +9 a 1’30 dal termine del quarto. La penultima sirena giunge poi sul punteggio di 60-53 per i ragazzi del presidente Giambo’. L’ultimo periodo riparte con i padroni di casa che toccano il +13, la gara sembra indirizzata ma è sempre Fraga per gli ospiti a colpire dalla distanza, due sue realizzazioni da oltre l’arco ed -7. Bolletta e Guerra spingono ancora avanti la Svincolati, ma gli ospiti mai domi con Triassi e Fraga quasi annullano il gap e vanno sul -1 a 1’14 dalla fine. Ma la rimonta si ferma qui, nei secondi finali i Milazzesi realizzano quattro punti consecutivi che mettono la parola fine al match. Barbera e compagni si aggiudicano così l’intera posta in palio sul punteggio finale di 78-73.

Fortitudo Messina – Barcellona 58-103

In una partita molto sentita e anticipata addirittura al giovedì Barcellona ottiene la prima vittoria della propria stagione condannando la Fortitudo alla seconda sconfitta in due gare. Parziale pesantissimo che si allarga dalla fine del secondo quarto in poi. Fortitudo che arriva passa dal -6, 38-44, ai quarantacinque punti di scarto finali, raccogliendo solo sette punti nel quarto quarto.

Castanea – Cus Catania 95-83

Partita dai più volti al PalaTracuzzi che ha permesso a Castanea di sbloccarsi in questo campionato. La formazione di coach Baldaro spreca un vantaggio di nove punti e si ritrova a inseguire sotto 53-63 nel terzo quarto. Negli ultimi 10 minuti con un parziale di 37 punti a segno ribalta nuovamente la situazione e va a vincere.

Viola Reggio Calabria – Orlandina 64-67

Bianco azzurri avanti 13-16 nel primo quarto della gara, sugli scudi Patrick Gatti e Giulio Mascherpa per i paladini, per la Viola capitan Binelli esce subito dalla partita commettendo tre falli. Nel secondo periodo sul 24-25 a 5’ dalla fine arriva il break di Reggio con un parziale di 11 a 5 firmato dal capitano Binelli con due triple in fila a cui risponde Matteo Palermo che mantiene i bianco azzurri sul meno sei 36-30 all’intervallo.

Il terzo quarto si apre con l’Orlandina più determinata in difesa e concreta in attacco. Palermo tiene attaccati i paladini fino al pareggio in step back del veterano Jasaitis sul 40 pari. Matteo Palermo mattatore del quarto sigla il sorpasso sul 42-44. Gatti dall’angolo mette il canestro del piú 6 sul punteggio di 42-48. Finale di periodo 46-48 grazie ai liberi di Vittorio Moltrasio.

L’ultimo periodo si apre con la Viola che guidata da Binelli piazza un parziale di 5-0. Time out immediato di coach Bolignano. Alla ripresa ci pensa Matteo Palermo a rispondere al tentativo di break reggino ed è subito 51-50. Capitano che con una giocata difensiva superlativa ed un contropiede chiuso con uno step back da tre piazza il contro parziale di 5-0 per i paladini 51-53. Vittorio Moltrasio recupera un rimbalzo dalla spazzatura e piazza i due punti del 52-55. Equilibrio nei minuti finali con le squadre che si affrontano punto a punto. Jasaitis mette i liberi del più tre 54-57, ed arriva la tripla di Marini che segna un allungo decisivo dei bianco azzurri sul 55-60. Simonetti per la Viola segna e subisce fallo portando la partita di nuovo in equilibrio 58-60. Patrick Gatti mette dentro una bomba pazzesca e Maksimovic risponde con la stessa moneta 61-63 a 40’’ dal termine. Ma Gatti è clamoroso e segna da casa sua la tripla del 61-66. Il match si chiude sul 64-67 paladino.

Altri risultati e classifica

Virtus Kleb Ragusa – Piazza Armerina 83-74

Classifica:

Bim Bum Rende, Virtus Kleb Ragusa, Orlandina 4 punti

Svincolati Milazzo, Sala Consilina, Piazza Armerina, Barcellona, Viola Reggio Calabria, Castanea 2 punti

Basket School Messina, Fortitudo Messina, Cus Catania 0 punti

