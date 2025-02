B Interregionale. Castanea beffata, Basket School recupera oggi a Milazzo

L'ultimo turno di stagione regolare regala sorprese e certezze, come quella del PalaTracuzzi impraticabile quando piove. Basket School e Angri sospesa ieri e spostata al PalaMilone

L’ultima giornata di stagione regolare in B Interregionale ha tenuto letteralmente col fiato sospeso tutti fino all’ultima sirena. Almeno tre le partite che sono state ribaltate e decise nell’ultimo quarto e che hanno avuto conseguenze sulla seconda fase del campionato che inizierà tra due settimane. Castanea Basket Messina in particolare batte Marigliano, e più di questo non poteva fare, proprio grazie ai sei punti in più realizzati negli ultimi dieci minuti. A PalaSassi di Matera, un po’ a sorpresa, i lucani ribaltano con un ultimo quarto da 36 punti la capolista Reggio Calabria trovando una vittoria di sedici punti non pronosticabile alla vigilia. Castanea e Matera, che si giocavano ancora il sesto posto, ultimo valido per accedere al PlayIn Gold, terminano a pari punti ma in virtù dello scontro diretto favorevole a Matera la formazione messinese proseguirà la propria stagione nel PlayIn Out.

Ribaltata nell’ultimo quarto anche Barcellona che, dopo il derby infrasettimanale che però contava poco in vista della seconda fase, cede anche contro Rende in casa, e i punti della vittoria che stava maturando sarebbero stati conteggiati al PlayIn Out. La formazione di coach Cova aveva iniziato l’ultimo quarto avanti nel punteggio finendo per perdere parziale e partita. Normale amministrazione invece per la Svincolati Milazzo che con un buon terzo quarto scappa via all’Antoniana e chiude la stagione regolare con una vittoria gestendo il vantaggio nel finale.

Di “normale” e “amministrazione” parliamo anche nel caso della sfida che si sarebbe dovuta svolgere al PalaTracuzzi di Messina, impianto in gestione al Comune, tra Basket School e Angri. Sin dalla mattina, con una pioggia non certo normale caduta in città e che ha fatto danni nei villaggi limitrofi, si è fatto di tutto per asciugare il parquet. La sera si è iniziato a giocare ma dopo un paio di scivolate e pochi minuti di gioco del primo quarto la partita è stata sospesa per “impraticabilità del campo”. Quest’oggi la sfida sarà recuperata dall’inizio, ma la Fip Campania ha stabilito d’ufficio, per essere certa che la sfida possa iniziare e terminare, di giocarla al PalaMilone di Milazzo alle ore 20. Normale amministrazione quando piove e dentro il PalaTracuzzi purtroppo non si è certi di poter giocare.

Marigliano – Castanea 84-90

Era di importanza vitale per i gialloviola di coach Claudio Cavalieri vincere, terminare a pari punti con Matera avrebbe voluto dire fare il PlayIn Out, alla fine quindi capitan Bellomo e compagni hanno fatto il loro, rammaricandosi non poco per lo scontro diretto perso nel turno infrasettimanale qualche giorno fa proprio contro Matera all’over time, ma le buone notizie che doveva regalare la Viola Reggio Calabria non sono arrivate. La partita del PalaNapolitano comunque inizia in salita per il Castanea che si trova ad inseguire 22-17 nel primo quarto. Le due squadre si equivalgono nei secondi dieci minuti (19-19) e all’intervallo lungo il divario resta invariato 41-36. La reazione dei gialloviola si materializza nel terzo quarto (19-24) con Bellomo e compagni che riescono a operare l’aggancio e sul 60 pari inizia l’ultimo parziale. Partita che si chiude in crescendo con i ragazzi di coach Cavalieri che ne mettono 30 contro i 24 dei locali regalandosi l’undicesima vittoria della stagione regolare per 84-90. Uomo partita stavolta Mulevicius che ne mette 33, Roberto “si ferma” a 21 con Boccasavia che va in doppia cifra con 11. I più attivi sotto il ferro sono Roberto e Mulevicius entrambi a 9, con Angarica che, anche lui per una volta, “si ferma” a 6.

Antoniana – Svincolati Milazzo 70-76

Per Milazzo la partita è sempre stata in controllo nonostante abbia vinto un solo parziale su quattro. L’Antoniana infatti è avanti nel primo parziale (21-20) e con un 23-21 nel secondo quarto va all’intervallo lungo avanti di tre lunghezze (44-41). Nei primi dieci minuti del secondo tempo la squadra di coach Priulla fa la voce grossa e con un parziale da 14-24 ribalta nettamente la situazioni, nell’ultimo quarto di gioco poi controlla e gestisce il vantaggio con il ritmo che cala (12-11) e la partita termine sul punteggio di 70-76. Scredi, Bolletta e Rimsa chiudono in doppia cifra per Milazzo, quest’ultimo è in doppia cifra anche nei rimbalzi ed è il miglior assistman della squadra con 6. Nel terzo quarto, quello che alla fine ha fatto la differenza, il capitano Bolletta guida i suoi compagni mettendo a segno ben dodici punti.

Barcellona – Rende 64-75

Barcellona Basket 4.0 chiude con una sconfitta casalinga la prima fase del campionato di Serie B Interregionale. La gara di domenica ha premiato la compagine ospite della Bim Bum Basket Rende in un incontro che metteva in gioco punti pesanti in vista della seconda fase del campionato. La gara viaggia sul filo dell’equilibrio con Rende che chiude in vantaggio i primi dieci minuti grazie ai canestri di Baquero e Gomez (17-18). Barcellona passa in vantaggio con i canestri di Marangon e Adeola, prima che siano ancora Gomez e Baquero a mandare gli ospiti avanti al riposo lungo sul punteggio di 31-35. Nella terza frazione Barcellona sorpassa nuovamente Rende grazie a un super gioco da quattro punti di Scortica. I canestri di Lopukhov e la tripla di Frizzarin portano Barcellona sul +5 (43-38). Dall’altro lato è capitan Ginefra a trovare il pareggio per i suoi prima del canestro di Marangon che porta Barcellona in vantaggio a fine terzo quarto (49-47). Nella quarta frazione Rende realizza un super parziale grazie a Gomez, Baquero e all’ex della gara De Angelis. Barcellona si aggrappa ai canestri di capitan Tyrtyshnik ma sono ancora Baquero e Gomez a chiudere il match sul punteggio di 64-75 a favore di Rende.

Classifica Division H

Redel Reggio Calabria 38 punti

Svincolati Milazzo 32 punti

Angri*, Piazza Armerina 26 punti

Basket School* 24 punti,

Castanea Basket, Virtus Matera 22 punti

Academy Catanzaro, Rende, Marigliano 16 punti

Antoniana 14 punti

Barcellona 4.0 8 punti

*una partita in meno