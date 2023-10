B Interregionale. Derby all'Orlandina, sconfitte Basket School, Castanea e Fortitudo - Tempostretto

Primo turno sfortunato per le messinesi. Il derby di giornata all'Orlandina che rimonta e batte di un canestro gli Svincolati Milazzo

La prima giornata di Serie B Interregionale si è giocata nel fine settimana. Larga vittoria della Viola Reggio Calabria sul campo del Cus Catania nell’anticipo di sabato ai danni del Cus Catania, domenica invece tutte le altre partite. Non sorridono le messinesi: sconfitta Barcellona nella lunga trasferta di Sala Consilina, nonostante ci abbia provato; stessa sorte in terra calabrese, più precisamente a Rende, per la Fortitudo Messina, netta la differenza tra le due squadre; Castanea cede a Piazza Armerina, locali che nel finale controllano e rendono molto meno amaro il risultato finale.

Più avvincenti invece le sfide del PalaTracuzzi dove la Basket School si spegne nell’ultimo quarto e soprattutto del PalaInfodrive dove l’Orlandina rimonta la Svincolati Milazzo che nel primo tempo sembrava aver dato un chiaro indirizzo alla sfida chiudendo in vantaggio di 10 lunghezze. Neanche il tempo di riposarsi che si giocherà nuovamente questa settimana e gli anticipi inizieranno dal giovedì con Fortitudo che ospita alla Cittadella Sportiva Universitaria Barcellona. Ultimo confronto fu la serie di finale playoff dello scorso maggio.

Basket School Messina – Virtus Kleb Ragusa 66-71

La formazione di coach Sidoti sfidava i ragusani già vincitori recentemente della Coppa Sicilia e una delle squadre più attrezzate del torneo. Tra gli ospiti però mancava Brown un cestista capace di fare la differenza. Esce peggio dai blocchi la squadra di casa che si ritrova ad inseguire a cavallo nel primo quarto sotto per 13-21. Nel corso del match gli scolari reagiscono e si portano avanti sul 61-54 dentro l’ultimo quarto. Più che la reazione di Ragusa a fare la differenza è il calo della Basket School che sbatte più volte sul ferro e vede scendere vertiginosamente, per normale stanchezza, i canestri di Busco e Di Dio (top scorer della gara con 19 punti). Parziale finale di 5-17 per la Virtus Kleb che impone il primo stop agli scolari.

Orlandina – Svincolati Milazzo 60-58

Gara sempre in testa per gli Svincolati che comandano dall’inizio fino agli ultimi minuti del quarto quarto. I ragazzi di coach Trimboli si portano addirittura sul +12 a metà della prima frazione con l’Orlandina che shockata resta ferma sul 3-15. Milazzo mantiene il vantaggio intorno alla decina di punti costanti fino all’intervallo. Nella seconda parte di gara la reazione locale nel finale di terzo quarto con i paladini che si riportano sotto sul 49-52. Nell’ultimo quarto il sorpasso sul +5 degli uomini di coach Bolignano quando mancano poco meno di otto minuti. La Svincolati prova ad evitare una sconfitta beffa ma con due possessi nel finale non realizza punti e cede per 60-58 alla sirena.

Siaz Piazza Armerina – Castanea 89-81

Più forte la compagine di Piazza Armerina che all’intervallo ha già scavato il solco conducendo per 51-35. Castanea con l’orgoglio vince il terzo quarto per 23-24, ma all’inizio dell’ultimo quarto col punteggio di 74-59 per i locali è solo gestione. Castanea sfrutta questo per rendere meno amaro il risultato finale vincendo il parziale per 15-22.

Bim Bum Rende – Fortitudo Messina 85-60

Troppo più forte la formazione calabrese che con i primi tre parziali sempre sopra i 20 punti dà un chiaro indirizzo alla gara. Emblematico il 26-6 del terzo quarto che di fatto ammazza una partita già ampiamente indirizzata. All’inizio dell’ultimo quarto il punteggio è di 73-40 per i locali, gli ospiti della Fortitudo hanno un moto di reazione e negli ultimi 10 minuti di gioco mettono a segno 20 punti contro gli 8 del Rende già a pancia piena.

Sala Consilina – Barcellona 4.0 90-72

Più equilibrata la sfida a Sala Consilina, Barcellona parte contratta e paga questo al termine del primo quarto chiuso dai campani in vantaggio per 25-12. Nei parziali al centro della sfida gli uomini di coach Biondo, indirizzati in campo da coach Pirri, provano una risalita sino al 57-51. Ma nel finale di gara nonostante Barcellona metta a segno 21 punti dall’altra parte risponde alla grande Sala Consilina che con un parziale monstre di 33 punti, di cui 15 da cinque triple di Fraga, non mette in pericolo i primi due punti stagionali per la classifica.

Cus Catania – Viola Reggio Calabria 75-94

Inizio dominante per gli ospiti. Il gruppo sorprende per precisione ed impegno, sbagliando pochissimo, e realizzando triple su triple, al termine del primo quarto Reggio è avanti 14-27. Il Cus gioca con intensità ma non basta. Il divario arriva a sfiorare i trenta punti di vantaggio, i neroarancio realizzano la bellezza di 57 punti nei primi due quarti, Catania invece è ferma a 32.

Nel terzo periodo, i locali, con coraggio, giocano con maggiore grinta e recuperano parzialmente il gap arrivando fino al meno 18 e vincendo “il tempino” per 21-17. L’ultimo periodo da 53-74, però, l’indomito Valle (28), top scorer della gara sarà l’ultimo a mollare ma i sigilli nero-arancio arriveranno dalle giocate di Ilario Simonetti. Catania recupera solo due punti nell’ultimo quarto e la sfida si chiude con 19 punti di scarto finale a favore dei ragazzi di coach Cigarini.

Classifica Serie B Interregionale girone H

Orlandina, Siaz Piazza Armerina, Bum Bum Rende, Sala Consilina, Viola Reggio Calabria, Virtus Kleb Ragusa 2 punti

Svincolati Milazzo, Castanea, Fortitudo Messina, Barcellona 4.0, Cus Catania, Basket School Messina 0 punti

