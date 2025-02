B Interregionale, il cammino nel PlayIn Out di Castanea e Barcellona

I calendari della seconda fase delle squadre classificatesi nella metà bassa della stagione regolare. Turni di riposo quando era previsto il Taranto in calendario

Sarà il comitato regionale della Puglia a occuparsi del PlayIn Out dove giocheranno per la salvezza, e la permanenza in Serie B Interregionale, Castanea Basket Messina e Barcellona Basket 4.0. Le due squadra sono arrivate in due modi diversi, i gialloviola infatti hanno creduto fino all’ultima nella qualificazione all’altro girone, quello che poteva poi portarli ai playoff, mentre Barcellona ha sofferto molto nella stagione regolare e ora deve rimboccarsi le maniche per salvarsi.

Certamente nessuna delle due retrocederà direttamente, destino riservato all’ultima nella classifica di questa seconda fase. Il ritiro dal campionato del Taranto, che si presentava già ultimo, facilita la corsa alle altre, primo perché sarà la squadra pugliese a occupare l’ultimo posto e secondo perché le squadre del girone delle messinesi non la affronteranno e otterranno quattro punti a tavolino. Ricordiamo che le prime tre al termine di questa seconda fase si salvano direttamente, dalla quarta all’undicesima ci si qualifica ai playout.

Il calendario di Castanea

La formazione di coach Cavalieri inizia fuori casa contro Canosa Di Puglia, domenica 16 febbraio, segue la sfida in casa, con l’impianto casalingo individuato nel PalaTracuzzi, contro Corato sabato 22 febbraio. Terza giornata di nuovo lontano dallo Stretto a Benevento sabato 1 marzo, segue la sfida sempre di sabato 8 marzo in casa contro Mola. Turno di riposo mentre le altre giocheranno infrasettimanale con il girone d’andata che si chiude in casa contro Termoli sabato 15 marzo.

Al ritorno campi invertiti e quindi in casa contro Canosa di Puglia sabato 22 marzo e Benevento sabato 5 aprile, lontano dalle mura amiche a Corato domenica 30 marzo, Mola di Bari domenica 13 aprile per chiudere la stagione a Termoli domenica 27 aprile, il turno di riposo forzato mercoledì 16 aprile.

Il calendario di Barcellona 4.0

Iniziano con due trasferte gli atleti di coach Cova impegnati domenica 16 febbraio a Termoli e il 2 marzo a Mola di Bari, in mezzo il turno di riposo con la sfida contro il Taranto sulla carta. La prima in casa al PalAlberti sarà il 9 marzo contro Benevento, segue nel turno infrasettimanale di giovedì 13 marzo la trasferta a Corato per chiudere il girone d’andata in casa il 16 marzo contro Canosa di Puglia.

Prime due in casa nel girone di ritorno contro Termoli il 23 marzo e Mola di Bari il 6 aprile, terzo appuntamento in casa nel turno infrasettimanale di mercoledì 16 aprile contro Corato. Trasferte invece a Benevento sabato 12 aprile e nell’ultima partita della seconda fase a Canosa di Puglia il 27 aprile. La stagione dei giallorossi potrebbe poi avere l’appendice playout.

