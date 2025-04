B Interregionale, le date del derby tra Basket School Messina e Svincolati Milazzo

Le due formazioni si ritrovano nei quarti di finale dei playoff. Vantaggio, con l'eventuale terza partita in casa, per i mamertini

Nell’ultima giornata della seconda fase di Serie B Interregionale la Svincolati Milazzo ha fallito il sorpasso ai danni del Monopoli nello scontro diretto, mentre la Basket School Messina vincendo a Molfetta è riuscita a staccare un biglietto per i playoff. In classifica le due squadre hanno concluso rispettivamente seconda e settima, perciò si incroceranno ai quarti di finale playoff. La serie si giocherà al meglio delle tre partite e per avanzare in semifinale servirà vincerne due.

La prima è in programma al PalaMilone di Milazzo per sabato 10 maggio alle ore 18:30, gara 2 si giocherà giovedì 15 maggio al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria alle 20:30, l’eventuale gara 3 in casa di Milazzo nuovamente, che ha questo vantaggio, da disputare domenica 18 maggio alle ore 18. Precedenti 3-1 in favore dalla Svincolati negli ultimi due anni. In stagione, nella prima fase, due vittorie per Milazzo in casa per 89-79 e al ritorno a Messina per 77-83. Sempre in B Interregionale, nello scorso anno, vittoria di Milazzo al PalaMilone 75-73 e al ritorno vittoria di Messina in casa per 86-71.

Gli altri quarti di finale vedranno opposte Monopoli-Reggio Calabria, Piazza Armerina-Bisceglie e Angri-Avellino. La vincente di Milazzo e Messina sfiderà in semifinale la vincente di Piazza Armerina e Bisceglie. Si conosce anche l’avversario del primo turno playout del Barcellona 4.0, che avendo chiuso in decima posizione sfiderà la quinta che è Corato, non ancora comunicate le date ufficiali.

