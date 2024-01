B Interregionale. Orlandina torna prima, impresa Barcellona contro Reggio Calabria

Alla prima del nuovo anno beffato il Castanea a Sala Consilina, tripla cifra Basket School a Piazza Armerina, derby tra Milazzo e Fortitudo alla Svincolati

La Serie B Interregionale di basket ha ripreso nel weekend dell’Epifania. Già diverse le squadre impegnate il sabato, a quattordicesimo turno concluso resta in vetta l’Orlandina che allunga a 24 punti battendo Ragusa nello scontro al vertice e approfitta dell’impresa di Barcellona che piega in casa la Viola Reggio Calabria. Virtus Kleb e Viola restano quindi in seconda posizione a 22 punti, raggiunte da Sala Consilina che in un match emozionante ed equilibratissimo ha avuto la meglio, per un solo punto su Castanea.

Beffata la formazione del presidente Frisenda che a metà terzo quarto era stata anche avanti di 10 punti nella complicata trasferta campana e nel finale si è vista superata per un solo punto. Sconfitta tra le messinesi anche la Fortitudo Messina che affrontava nel derby gli Svincolati Milazzo. Detto dell’impresa di Barcellona, prima delle neopromosse messinesi a 18 punti, vincente anche la Basket School Messina che supera in trasferta a Piazza Armerina inaugurando il nuovo anno con una prestazione da 100 punti.

Nel prossimo turno derby tra Castanea e Barcellona, mentre Reggio Calabria proverà a rifarsi ospitando la Svincolati Milazzo. In casa, e ci sarà ad organizzare bene i turni al Polivalente, anche Basket School Messina, contro Cus Catania, e Fortitudo Messina contro Siaz Piazza Armerina. La capolista Orlandina attesa invece in trasferta a Rende.

Basket Barcellona – Viola Reggio Calabria 81-74

Non poteva iniziare in modo migliore il 2024 di Barcellona che con coach Peppe Pirri in panchina (in tribuna il capo allenatore Filippo Biondo per squalifica) ha sconfitto il roster calabrese della Viola Reggio Calabria, che era in vetta alla classifica alla vigilia di questa sfida. Si tratta della seconda volta che Barcellona sconfigge una capolista, a dicembre era toccato all’Orlandina, con Reggio Calabria che cade in un PalAlberti festante. Tartamella e Lalic sono i migliori realizzatori del match e di Barcellona, entrambi con 21 punti a referto.

La Viola prova a scappare via sul 10-14. I giallorossi reagiscono portandosi in vantaggio e allungando fino al +5 a fine primo quarto grazie ai canestri di Lalic e Cerruti(23-18). Barcellona continua a macinare gioco, portandosi in doppia cifra di vantaggio con Caroè, Acosta e Marangon per il massimo vantaggio di +12 (32-20). A questo punto la Viola prende in mano le redini del gioco e realizza un parziale show di 18-0 con sei triple consecutive realizzate da Binelli, Tyrtyshnyk e Mavric (32-38) e ad inizio del terzo quarto tocca il massimo vantaggio ospite sul 40-50. Barcellona in questa fase con Drigo, Indelicato e Tartamella ritorna pienamente in partita, con la sfida che prosegue in equilibrio fino al parziale di 11-0 messo a segno da Barcellona nell’ultimo quarto che sarà l’allungo decisivo nel match, con Barcellona che gestisce il finale ai liberi con Lalic e Cerruti per l’81-74 finale.

Sala Consilina – Castanea 77-76

Beffata nel finale Castanea che nella difficile trasferta di Sala Consilina sfiora l’impresa contro la formazione campana che sale al secondo posto. I dodici punti di differenza in classifica tra la corazzata del centro Italia e il Castanea in campo non si sono visti con Castanea che dopo un primo quarto testa a testa (24-24) sembrava aver subito l’allungo locale a metà quarto, ma nel finale con un contro parziale ha messo, seppure di poco, la testa avanti 44-46. Ad inizio terzo è toccato agli uomini di coach Baldaro mettere la freccia e arriva al massimo vantaggio in doppia cifra per 47-57. Ma a cavallo tra terzo e quarto parziale per diversi minuti i giallo-viola non hanno più trovato la via del canestro con regolarità (solo 11 punti nell’ultima frazione) e hanno permesso a Sala Consilina di riaprire la gara. Nel finale sotto 77-76 Ferenc, nuovamente il migliore dei suoi con 25 punti, ha avuto tra le mani il pallone della vittoria per Castanea ma il tiro praticamente allo scadere non è entrato.

Orlandina – Virtus Kleb Ragusa 74-66

Per la seconda volta in stagione l’Orlandina ha la meglio su Ragusa e conquistando i due punti nello scontro diretto in testa alla classifica, e complice la sconfitta di Reggio Calabria, rimane capolista solitaria del girone H. Ragusa rimonta fino a -3 nel convulso finale, ma un paio di disattenzioni difensive e qualche giro a vuoto in attacco permettono a Capo d’Orlando di spuntarla. Non bastano i 28 punti di Brown a Ragusa, migliore in campo, dall’altra parte il top scorer nebroideo è Marini con 21.

Sfida che dopo un primo quarto equilibrato prende la via di Capo d’Orlando che chiude avanti all’intervallo lungo per 43-37. Si tocca il massimo vantaggio locale nel terzo quarto sul 54-45. Ultimo quarto in perfetto equilibrio, 13 punti a squadra, ma i momenti a seconda dei momenti in cui questo parziale viene composto danno l’impressione a Ragusa di poter rientrare in partita.

Svincolati Milazzo – Fortitudo Messina 92-76

La Fortitudo Messina cade 92-76 sul parquet degli Svincolati Milazzo, pagando soprattutto la verve offensiva dalla lunga distanza dei mamertini che realizzano ben 13 canestri da tre, tirando con il 40% dal campo. Match fatto di parziali quello del PalaMilone, con la Fortitudo costretta sempre a inseguire, ma condizionata nel finale anche dalla prematura uscita dal campo per falli di Kader, su cui è stato davvero severo il metro utilizzato dal duo arbitrale Lorefice-Giunta. 19 i punti messi a segno da Simone Cavalieri, miglior realizzatore neroverde e in campo per gli interi 40’; mentre il top scorer dell’incontro è il mamertino Karavdic, autore di 23 punti e 8 rimbalzi negli appena 17’ trascorsi in campo.

Gli Svincolati scappano subito sul 10-3 con le triple di Barbera e Battaglia e facendo la voce grossa a rimbalzo offensivo. Positivo l’atteggiamento dei neroverdi che restano in scia. Nel secondo quarto il parziale dei locali di 12-1 sembra mandare definitivamente in fuga Milazzo che è avanti 42-27. Con orgoglio infinito la Fortitudo torna sotto sul 47-43, firmando un controparziale di 8-20, e all’intervallo lungo si va sul 50-43. Match che riparte in equilibrio con Milazzo che mantiene un vantaggio cuscinetto rassicurante, poi nuovamente fuga mamertina sul +17 (73-56). Il quinto fallo estremamente discutibile di Kader, l’ennesima tripla di Scredi e il contropiede di Odigie (85-66) mettono un’ipoteca importante sulla partita, con il parziale che si allarga fino all’89-66. Tagliano e due triple di Scozzaro interrompono l’11-0 locale (89-74), con la partita che andrà in archivio sul 92-76 con l’ultimo canestro realizzato ancora da Tagliano.

Siaz Piazza Armerina – Basket School Messina 81-100

La Basket School Messina si conferma autentica bestia nera della Siaz Piazza Armerina, quinta forza del torneo, superandola nuovamente, questa volta a domicilio, col punteggio di 100-81. Regalo da sogno dedicato al tecnico Pippo Sidoti, che compiva gli anni in questi giorno, con la squadra che centra l’ottavo successo stagionale, il terzo consecutivo ed è ora a 18 punti in classifica con un saldo attivo di vittorie e può adesso preparare col giusto piglio la sfida casalinga di domenica col Cus Catania.

Al rientro a Messina sorpresa di compleanno per coach Sidoti

Prestazione convincente su entrambi i lati, con un primo tempo concluso in perfetta parità a quota 41. Una ripresa da 59 punti totali è da stropicciarsi gli occhi per la truppa peloritana che incanala la sfida con un break letale di 34-18. Messina tocca anche il +20 ad inizio quarto periodo (55-75) ed è brava a tenere i nervi saldi sul tentativo di rimonta della Siaz che arriva sino al meno dieci sospinta da un mai domo Laganà. Mvp assoluto Leonardo Di Dio autore di 33 punti con 42 di valutazione, eccellenti prestazioni anche per Labovic (22), Tartaglia (19) e Busco (10), con un importante contributo arrivato dalla panchina con Buldo e Janic (11 punti in tandem).

Risultati 15ª giornata Serie B Interregionale

Svincolati Milazzo – Fortitudo Messina 92-76

Basket Barcellona – Viola Reggio Calabria 81-74

Sala Consilina – Castanea 77-76

Orlandina – Virtus Kleb Ragusa 74-66

Siaz Piazza Armerina – Basket School Messina 81-100

Cus Catania – Rende 107-86

Classifica girone H

Orlandina 24 punti,

Sala Consilina, Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Virtus Kleb Ragusa 22 punti

Piazza Armerina, Barcellona 18 punti,

Basket School Messina, Svincolati Milazzo 16 punti,

Rende 10 punti,

Castanea 8 punti,

Cus Catania 4 punti,

Fortitudo Messina 0 punti.