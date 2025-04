B Interregionale, per Basket School e Castanea impegni in trasferta

Barcellona a Benevento, Milazzo ospita Bari. Quando restano da giocare tre partite obiettivi differenti tra chi cerca ancora un posto ai playoff e chi lotta per la salvezza

Ultimo trittico di gare per le formazioni messinesi impegnate nella seconda fase del campionato di serie B Interregionale di Basket, ma non per tutte e soprattutto con obiettivi diversi tra i gironi della seconda fase PlayIn Gold e PlayIn Out. Iniziando dalle squadre che si giocano un posto ai playoff la Svincolati Milazzo attende in casa al PalaMilone, domenica con inizio ore 18:30, la Adria Bari, la formazione mamertina già qualificata vuole comunque migliorare il proprio piazzamento. Discorso diverso invece per la Basket School Messina attesa da tre sfide decisive per inseguire l’obiettivo playoff con la partita di questo turno che si giocherà in trasferta sul campo della Dinamo Brindisi, battuta all’andata 73-60. Palla a due di Dinamo Brindisi-Basket School Messina al PalaZumbo alle ore 18 di sabato. Arbitri dell’incontro Aldo Procacci di Corato e Matteo Conforti di Matera.

Nel PlayIn Out invece impegni entrambi lontani dalle mura amiche per Castanea Basket e Barcellona 4.0. Partiamo dai gialloviola che giocheranno a Mola domenica ore 18, partita che in realtà potrà dire poco visto che i ragazzi di coach Cavalieri hanno già ottenuto la salvezza matematica e proveranno a confermare e mantenere il primo posto nelle ultime due partite che restano loro da giocare, infrasettimanale infatti la squadra cara al presidente Frisenna riposerà in quanto avrebbe dovuto incontrare il Taranto ritirato. Discorso diverso per una rediviva Barcellona che giocherà quest’oggi, sabato ore 18, sul campo del Benevento. I longanesi stanno facendo una grande seconda parte di stagione e sono in risalita nel girone salvezza. Ottenerla direttamente è ormai un obiettivo sfumato, dice la matematica, ma il quarto posto, o comunque migliorare ulteriormente la propria posizione, situazione che darebbe un vantaggio poi nelle partite da dentro o fuori, è ancora raggiungibile.

Il pre partita in casa Basket School Messina

La sconfitta interna con Monopoli ha lasciato qualche strascico in casa Basket School, soprattutto per alcune decisioni arbitrali che hanno fortemente condizionato l’andamento del match. Ma il gruppo messinese ha sempre dimostrato di saper reagire con carattere: “Vedremo lo stato d’animo dei ragazzi dopo la partita di domenica – afferma coach Sidoti – anche se in settimana ci siamo allenati bene. Abbiamo giocato alla pari con la squadra più forte del campionato e forse meritavamo di vincere. Ora testa a Brindisi: se vinciamo tutte e tre le partite, abbiamo concrete possibilità di entrare nei playoff, ma potrebbero bastarne anche due. Abbiamo lavorato con serenità, lasciandoci alle spalle gli errori dell’ultimo turno”.

Dal club messinese arriva anche un invito all’attenzione, in vista della delicata trasferta pugliese. Fa discutere la designazione arbitrale per la sfida di sabato, affidata anche al signor Matteo Conforti di Matera, città di una delle dirette concorrenti nella corsa playoff: “Confidiamo nella professionalità dei direttori di gara – sottolinea il dirigente Fabio Vita – e puntiamo sul fatto che sia stata una semplice coincidenza. Brindisi è una tappa fondamentale del nostro percorso e ci auguriamo che tutto si svolga nella massima regolarità. La squadra ha risposto alla grande nelle ultime settimane, adesso è il momento decisivo”. Alla formazione giallorossa due vittorie nelle ultime tre di campionato, ricordiamo si giocheranno tutte in settimana, potrebbe anche bastare per il raggiungimento dell’obiettivo.

