B Interregionale. Poker delle messinesi, Sidoti: “Partita super in tutto”

Oltre al derby dello Stretto torna al successo Barcellona dopo otto sconfitte, quinta vittoria di fila per Castanea e Milazzo vince lo scontro diretto ed è seconda in solitaria

Le ventesima giornata di campionato in Serie B Interregionale si trasforma in una festa per le squadre messinesi. Tutte e quattro infatti hanno vinto trovando soddisfazioni e risultati importanti per i rispettivi obiettivi stagionali. Cade la capolista Reggio Calabria, è appena la seconda sconfitta in stagione, al PalaTracuzzi contro una Basket School combattiva e mai doma. Vince lo scontro diretto la Svincolati Milazzo contro Angri e adesso è in seconda posizione in classifica. Si regala la quinta vittoria consecutiva il Castanea e mette mezzo piede al Play-In Gold, già nel prossimo turno può archiviare matematicamente la qualificazione con un turno d’anticipo. Torna alla vittoria, che mancava da otto turni e quasi due mesi il Barcellona 4.0 e lo fa in una sfida che, visto il regolamento particolare, potrà essere funzionale nella seconda fase.

Tra poco meno di un mese le prime sei del girone H dove sono impegnate le messinesi, si ritroveranno in un girone con le prime sei del girone F. Si porteranno dietro i punti ottenuti nella prima parte ma solo quelli conquistati contro squadre che giocheranno il PlayIn Gold o il PlayIn Out con loro. Ad esempio la Viola Reggio Calabria non si porterà dietro i punti ottenuti contro il Barcellona 4.0. Intanto domenica è iniziata una settimana che vedrà le squadre tre volte in campo per chiudere la prima fase, infrasettimanale Castanea aspetta Matera, con una vittoria sarebbe matematicamente qualificata per l’obiettivo stagionale, Basket School fa visita a Piazza Armerina, mentre al PalaMilone si gioca il derby tirrenico tra Svincolati Milazzo e Barcellona 4.0.

Basket School Messina – Viola Reggio Calabria 73-53

La partita che voleva coach Pippo Sidoti: tanta intensità, difesa che più chiusa non si può e palazzetto che diventa una bolgia. Il racconto della gara tra Basket School Messina e Viola Reggio Calabria lo potete leggere nel dettaglio dal link che segue, brevemente parliamo di una vittoria sotto ogni punto di vista in una gara che era stata molto sentita e “caricata” da entrambe le parti dello Stretto, visto anche il precedente dell’andata terminato tra le polemiche. Alla fine è stata vittoria totale per gli scolari, Reggio Calabria non ha prevalso nemmeno in un quarto e i sette punti realizzati nel secondo parziale la dicono lunga sull’intensità difensiva dei giallorossi.

Così coach Pippo Sidoti nel post gara: “Partita super affrontata con la giusta concentrazione e determinazione. In settimana tutti si sono allenati alla grande tranne Diakhate che speriamo di recuperarlo presto. Siamo contenti di aver vinto il derby dello Stretto e contento di aver visto questo tifo e spererei di vedere sempre il palazzetto così pieno. Oggi abbiamo speso tante energie mentali e fisiche, giocheremo nuovamente tra tre giorni, speriamo di recuperare Diakhate e Janic sta entrando in ritmo ma ci vuole tanta pazienza, lo aspettiamo”.

Le parole del capitano Leonardo Di Dio dopo la vittoria nel derby: “Ci tenevamo tanto a questa gara dopo le sconfitte nel trofeo di settembre e la sconfitta dell’andata, eravamo motivati a prenderci i due punti e si è visto. Sapevamo che se avessimo giocato con l’intensità giusta saremmo stati una delle squadre più forti, ma sappiamo che non è un ritmo che puoi tenere sempre. Ringrazio il pubblico, oggi è stata un’emozione indescrivibile, forse c’era addirittura più gente della sfida con l’Orlandina dell’anno scorso”.

Academy Catanzaro – Castanea 66-68

Arriva la quinta vittoria di fila per Castanea che ora è ad un passo dalla qualificazione ai playoff, basterà vincere infatti mercoledì in casa contro Matera per essere certi dell’accesso alla seconda fase del torneo nel girone più d’élitè. La partita in Calabria non è stata comunque una passeggiata per i gialloviola, capitan Bellomo e compagni hanno retto l’urto nel primo quarto (20-19) e hanno sorpassato prima dell’intervallo lungo portandosi avanti per 36-38. Negli ultimi due parziali è regnato l’equilibrio con entrambi i quarti che si sono conclusi col medesimo punteggio (15-15) e consegnando la vittoria finale ai ragazzi di coach Cavalieri per 66-68. Altra partita super di Simone Roberto che ne segna 21, top scorer della gara, in doppia cifra anche Mulevicius e Cassano a 13 con Angarica che chiude a 11. Sotto canestro ancora protagonisti e dominanti Mulevicius con 11 rimbalzi e Angarica in doppia cifra a 10.

Svincolati Milazzo – Angri 74-70

Milazzo mette in chiaro le gerarchie nello scontro diretto contro Angri. La formazione campana e i mamertini erano a pari punti in classifica, la vittoria dei padroni di casa al PalaMilone cambia volto alla classifica con la squadra del presidente Giambò che sale a 28 punti in solitaria in classifica quando mancano due giornate alla fine. Primo quarto in equilibrio (18-19) con gli Svincolati che chiudono di poco avanti all’intervallo sul 36-34. Non molla ancora Angri con Milazzo che perde di un punto il terzo quarto (21-22) ma resta avanti 57-56. Negli ultimi dieci minuti ancora squadre vicine nel punteggio e la spunta Milazzo per 74-70 alla sirena finale. Bolletta a fine partita sarà il migliore dei suoi con 19 punti, seguono Rimsa 15 con 9 rimbalzi e ancora in doppia cifra Scredi (14) e Quarta (10).

Marigliano – Barcellona 87-96

Barcellona 4.0 torna a vincere, dalla trasferta di Rende di fine novembre, e lo fa sul parquet del PalaNapolitano di Marigliano (NA) ai danni della Promobasket Marigliano. I locali alla vigilia dell’incontro erano l’ottava forza del campionato a sole due lunghezze dalla salvezza diretta rappresentata dal sesto posto. Barcellona si è presentata in terra campana ancora in piena emergenza, senza l’infortunato Bartolozzi e con capitan Tyrtyshnik e Lopukhov non al meglio per l’influenza che ha colpito diversi membri del roster giallorosso nelle scorse settimane. Da otto partite i longanesi conoscevano solo la sconfitta, ma nella serata di domenica arrivano due punti pesantissimi in vista della seconda fase per il roster di coach Stefano Cova.

A fine gara l’allenatore ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo la sua prima vittoria sulla panchina di Barcellona: “Faccio i complimenti ai ragazzi. Già due volte c’era sfuggita la vittoria praticamente alla fine, questa volta siamo stati bravi anche se in forte emergenza viste le assenze di Bartolozzi, Adeola non si era allenato per un problema alla caviglia e all’ultimo non abbiamo potuto schierare Tyrtyshnik per la febbre. Ringrazio tutto il mio staff e i ragazzi che meritano sicuramente questa vittoria per il morale e per il proseguo della stagione”.

Barcellona porta ben quattro uomini in doppia cifra. Super prova di Adeola, miglior marcatore dei giallorossi (25 punti), ben supportato da Frizzarin (20 punti) e Lopukhov (19 punti). Doppia cifra anche per Marangon (10 punti), che condisce la sua prestazione con 10 rimbalzi. Anche il roster di Marigliano, guidato in panchina da coach Massimo Massaro, porta quattro uomini in doppia cifra. Il miglior marcatore è Sakalas (26 punti), seguito da Gonzalez (19 punti), Spera (14 punti) e Filipovic (10 punti).

Risultati e classifica girone H

Antoniana – Piazza Armerina 76-74

Marigliano – Barcellona 87-96

Academy Catanzaro – Castanea Basket 66-68

Basket School Messina – Viola Reggio Calabria 73-53

Matera – Rende 79-69

Svincolati Milazzo – Angri 74-70

Redel Reggio Calabria 36 punti

Svincolati Milazzo 28 punti

Angri 26 punti

Basket School Messina, Piazza Armerina 24 punti,

Castanea Basket 20 punti

Virtus Matera 18 punti

Marigliano 16 punti

Antoniana, Academy Catanzaro 14 punti

Rende 12 punti

Barcellona 4.0 8 punti

