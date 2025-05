B Interregionale, Sidoti: “Un derby con una società con cui c’è grande rispetto”

Vigilia di gara 1 dei playoff tra Svincolati Milazzo e Basket School Messina. Si gioca al PalaMilone, palla a due alle ore 18:30

MESSINA – Vigilia dei playoff per la Basket School Messina che sabato sarà ospite degli Svincolati Milazzo per il primo appuntamento della serie. Palla a due di Svincolati Milazzo-Basket School Messina al PalaMilone alle 18,30. Arbitri del match Emanuele Bombace di Giugliano e Francesco Perretti di Napoli. Biglietti d’ingresso, al costo di 5€, acquistabili in prevendita sul sito www.diyticket.it o al botteghino del PalaMilone. Ingresso gratuito per gli under 18.

Un traguardo sognato all’inizio della stagione dal gruppo giallorosso, arrivato dopo un’annata lunga e non priva di difficoltà: “Adesso è facile dire che era il nostro obiettivo – dice coach Pippo Sidoti – perché dopo i 50 punti di scarto presi nel ‘Trofeo Sant’Ambrogio’ dalla Viola, credo che per nessuno potessimo arrivare ai playoff. Ma quando lavori in modo intenso con un gruppo forte di testa, con voglia e che vuole emergere a tutti i costi, si può raggiungere qualsiasi risultato. Sono rimaste fuori tante squadre più attrezzate di noi e per questo ritengo che abbiamo fatto un miracolo sportivo raggiungendo i playoff, migliorando la posizione dello scorso anno e chiudendo settimi, proprio davanti alla squadra che aveva dominato il nostro girone”.

L’avversario Svincolati Milazzo

Di fronte alla Basket School ci saranno gli Svincolati Milazzo che hanno vinto entrambe le gare giocate nella stagione regolare con i giallorossi, chiudendo poi il play-in gold al secondo posto: “Nei playoff si azzera tutto – continua Sidoti – siamo pronti per questa sfida bellissima con Milazzo, un derby con una società con cui c’è grande rispetto. Affrontiamo una squadra forte, arrivata seconda e che poteva chiudere anche al primo posto se avesse vinto lo scontro diretto con Monopoli dell’ultima giornata. Una squadra ben allenata da Flavio Priulla e con il presidente Giambò che ha fatto un grandissimo lavoro”.

ll pronostico di coach Sidoti

Due squadre accomunate dalla cultura del lavoro: “È alla base – dice ancora il coach giallorosso – al di là dei giocatori che hai a disposizione. Bisogna far emergere le qualità dei ragazzi, li devi temprare, stimolare nei momenti critici della stagione, far capire loro che nessun risultato è precluso e che solo con il lavoro si può raggiungere qualsiasi obiettivo. E questi siamo stati noi quest’anno. Per cui spero che sabato si assista a una bella partita, combattuta, avvincente e poi che vinca il migliore. Loro sono arrivati secondi, hanno fatto qualcosa in più rispetto a noi e partono con il vantaggio del fattore campo. Percentuali? Facciamo 60% loro e 40% noi”.