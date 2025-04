B Interregionale. Svincolati Milazzo espugna Avellino, Castanea saluta i tifosi vincendo

Vince anche Barcellona che continua a risalire nel PlayIn Out, l'unica sconfitta tra le messinesi della Basket School contro la capolista del PlayIn Gold Monopoli

Quando mancano tre giornate alla fine della seconda fase della serie B Interregionale di Basket iniziano a pesare di più o di meno le partite e i punti in palio. La Svincolati Milazzo sorride più delle altre perché vincendo in trasferta ad Avellino sale al secondo posto a pari punti con Piazza Armerina. Vince e saluta il pubblico di casa il Castanea, già salvo matematicamente che per una questione di pochi punti si era ritrovata nel girone PlayIn Out. Sconfitta per la Basket School Messina che complica il proprio cammino ma i playoff possono essere ancora raggiunti, infine successo del Barcellona in casa, che è chiamato ad un vero e proprio tour de force con sei partite, mercoledì ha recuperato la sfida con Corato, in tre settimane visto che le ultime tre giornate saranno giocate a cavallo delle prossime due domenica con il turno infrasettimanale in mezzo.

Basket School – Monopoli 58-63

Sconfitta sui titoli di coda per la Basket School Messina, battuta al Polivalente dalla capolista Manelli Monopoli per 58-63. Pesano sul punteggio finale, secondo la società alcune discutibili decisioni arbitrali. Coach Pippo Sidoti sceglie il quintetto iniziale con Busco, Di Dio, Miaffo, Tartaglia e Yeyap. Primi 40” di gioco con una palla recuperata da Di Dio e due buone difese di Preira che poi mette anche i primi due punti della partita. Pareggia Yeyap, segna Pazin e triple di Leo Di Dio e Milosevic. Inizio ad alti ritmi, 5-7 dopo tre minuti, ma ne seguono due senza canestri e con il clima già incandescente, in cui si registra anche un tentativo di testata di Milosevic a Di Dio (su cui gli arbitri chiudono un occhio) dopo un fallo in attacco del montenegrino. Torna a segnare Yeyap a 4’28” dalla sirena, ma poi commette il secondo fallo personale, come Giorgio Busco, punito severamente due volte in una manciata di secondi. Yeyap pareggia a quota 10 con una splendida schiacciata, ma Monopoli tocca il +3 grazie a un Preira che fa la voce grossa a rimbalzo (saranno 13 a fine partita). Dentro Janic che dalla lunetta fissa il 12-13 con cui si chiude il primo quarto.

Immediato terzo fallo di Yeyap in avvio di secondo parziale e gioco da tre punti di Pazin per il 12-16. Sidoti manda in campo Mollica, con Di Dio che segna cinque punti in fila e opera il sorpasso a 8’04”. La partita si infiamma, Tartaglia subisce una stoppata irregolare da Spatti, con la palla aveva già toccato il tabellone, Filesi non la vede, dà tecnico a Di Dio, ma è corretto da Barbagallo (resta però il tecnico al capitano giallorosso). 19-16 che diventa 21-18 dopo un nuovo canestro di Di Dio. Non convince, però, la direzione arbitrale: terzo di Busco e secondo di Mollica e Tartaglia, mentre Monopoli difende con grande fisicità a ogni possesso. Spatti segna dalla lunetta, Calisi piazza due triple e la Basket School Messina si affida ai jumper di Di Dio e Incremona e alla penetrazione di Miaffo per il 27-28 a 90” dalla fine del primo tempo. Incremona segna ancora dalla media e sulla sirena arriva lo spettacolare gioco da tre punti di Janic che manda le squadre all’intervallo sul 32-28, completando un break di 9-0.

Secondo quintetto stabilmente in campo per Sidoti, con Miaffo che apre il quarto con il canestro del +6. Preira segna dopo il solito rimbalzo in attacco, ma Janic risponde con una bomba sulla sirena (37-32). Monopoli, però, è squadra forte, Pazin da tre e Aguzzoli pareggiano dopo 4’ di gioco. Tornano Di Dio, Tartaglia e Yeyap e Miaffo piazza la bomba del 40-37. Arriva immediato il terzo fallo di Tartaglia che poi mette anche la bomba del 43-37. La Basket School Messina strappa, Monopoli risponde con le triple di Vitale e Pazin. Nuova schiacciata di Yeyap, che poi si vede sanzionare il quarto fallo personale, con il terzo parziale chiuso sul 46-44 dall’1/2 di Tartaglia.

Quattro punti di Mollica ad aprire l’ultimo quarto. Tartaglia e Formica segnano da due e punteggio sul 52-50 a 6’30” dalla fine con Busco, Yeyap e Diakhate di nuovo sul parquet di un Polivalente colmo di passione. Tripla del sorpasso di Vitale, ma anche Di Dio segna da fuori. Pareggia Spatti, bomba di Janic e poi anche quella di Vitale dopo due rimbalzi offensivi di Preira. Punteggio sul 58-58, Di Dio scivola, Pazin riparte, ma arriva l’incredibile fischio a sanzionare l’antisportivo di Diakhate a 2’01”. Il serbo non sbaglia dalla lunetta e fa 58-60. Sono i punti che decideranno la partita: Yeyap non trova il canestro, ma subisce un netto fallo da Preira che gli arbitri non ravvisano. Di Dio ha l’ultima chance, segna allo scadere, ma per Filesi dopo i 24”. Restano tantissimi dubbi, in una partita in cui il duo arbitrale non ha convinto. Proteste inevitabili, piovono tecnici e il match finisce 58-63 con i tre liberi segnati da Pazin.

Avellino – Svincolati Milazzo 69-72

La Svincolati Milazzo non si ferma più e torna da Avellino con l’ennesimo successo pesante. I ragazzi di coach Priulla matematicamente ai Playoff, visti i concomitanti passi falsi della Siaz Piazza Armerina e della Viola Reggio Calabria, timbrano il secondo posto a due sole lunghezze dalla capolista Monopoli. Al Pala Del Mauro la Svincolati Milazzo parte forte e sospinta dalla buona vena realizzativa di Lalic, Scredi e Bolletta va sul +9 . Avellino con le polveri bagnate non realizza e Rimsa dal pitturato mette dentro il canestro del +11. Soliani e Trapani si scuotono e cosi Avellino accorcia sul – 1 a 3:23 dalla prima sirena. I ragazzi di coach Priulla nel finale della prima frazione vanno a segno con Malual e Lalic per il +4.

Nel secondo periodo Malual in evidenza per il +9, la Scandone ci prova con Pichi ed il solito Trapani ma i mamertini allungano nuovamente a metà frazione grazie a Giambò. La Svincolati resta avanti, tiene a distanza i padroni di casa ed al giungere del riposo lungo chiude sul +12. Al rientro Avellino parte bene ed a metà quarto accorcia sul – 5 con Stefanini in evidenza. Coach Priulla chiama timeout, al rientro i bianco-blu ancora avanti ma poco prima del minuto finale i padroni di casa con Cantone operano il sorpasso, +1. Un canestro di Quarta per il contro sorpasso e Milazzo chiude il terzo quarto sul +1, 51-52.

Ultimi dieci minuti, Cantone tiene i suoi sul pezzo ma uno scatenato Giambò si erge ad assoluto protagonista. Una bomba ed un canestro dalla media del giovane classe 2006 portano la Svincolati sul +6 a 6.25 dalla sirena ed infiammano i tifosi giunti da Milazzo. Avellino non demorde e con Stefanini e Cantone agguanta la parità. Ma è ancora Giambò, on-fire, a colpire con una nuova tripla ricacciando dietro i locali. I biancoverdi ci provano fino alla fine, ma lo stesso Giambò e Scredi mettono a segno con freddezza dei liberi decisivi che sentenziano la vittoria, + 3 Milazzo.

Risultati e classifica PlayIn Gold

Bisceglie – Piazza Armerina 80-76

Basket School – Monopoli 58-63

Bari – Reggio Calabria 80-71

Avellino – Svincolati Milazzo 69-72

Brindisi – Matera 70-78

Molfetta – Angri 76-87

Monopoli 26

Svincolati Milazzo, Piazza Armerina 24

Viola Reggio Calabria, Angri 22

Avellino 20

Matera, Bisceglie 18

Basket School, Molfetta 16

Brindisi 12

Bari 10

Castanea – Benevento 81-75

Sfida senza esclusione di colpi tra gialloviola e il Benevento. Formazione di casa che apre la sfida con un parziale da 23 punti, ma gli ospiti non sono da meno e ne meno a segno 20. Prove d’allungo per la squadra di coach Cavalieri nel secondo periodo che è ancora sopra i venti punti e stacca il Benevento sul 44-37. Nel terzo quarto rischia di compromettere tutto la formazione di casa che subisce un contro parziale (14-25) e si ritrovo sotto 58-62. Nell’ultimo quarto scarto di dieci punti tra le due formazioni (23-13) con capitan Bellomo e compagni che rimettono la sfida sui binari giusti aggiudicandosela. Nel dettaglio top scorer tra i peloritani Mulevicius con 31 punti seguito in doppia cifra da Roberto con 19 e Boccasavia a quota 15. Mulevicius domina anche sotto canestro con 16 rimbalzi, solita partita a servizio dei compagni letteralmente per Bellomo con 7 assist. È stata l’ultima in casa per i gialloviola che avrebbero dovuto sfidare il Taranto tra due settimane ma la sfida salterà per il ritiro dei pugliesi.

Barcellona – Mola 76-72

Torna subito al successo Barcellona 4.0 che in settimana ha affrontato il Corato nel recupero cedendo fuori casa 93-79. Nel turno regolare di questa giornata sul parquet del PalAlberti i longanesi di coach Peppe Costantino ospitavano e superavano la New Basket Mola 2012 di coach Carlos Sordi. La gara parte molto equilibrata, con Barcellona che allunga nel secondo quarto andando sopra la doppia cifra di vantaggio al termine del primo tempo sul 44-33. Nella seconda parte di gara gli ospiti rientrano in partita con un parziale da 16-25 raggiungendo la parità a inizio ultimo quarto dal 60-58. Il finale di partita premia Barcellona, che confeziona la quarta vittoria nelle ultime sei gare (la terza consecutiva casalinga), dimostrando ancora una volta gli importanti passi in avanti mostrati da un mese e mezzo a questa parte. Lopukhov top scorer tra i padroni di casa con 16 punti, seguito da Scortica 14, Frizzarin 11 e Banin 10. Lopukhov in doppia cifra anche per quanto riguarda i rimbalzi (11).

Risultati e classifica PlayIn Out

Castanea – Benevento 81-75

Rende – Corato 72-71

Academy Catanzaro – Canosa 77-70

Barcellona – Mola 76-72

Marigliano – Termoli 73-67

Riposava: Antoniana

Castanea 32

Termoli 28

Benevento 26

Canosa 22

Academy Catanzaro, Rende 20,

Marigliano, Barcellona, Corato, Antoniana 18

Mola 10