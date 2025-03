B Interregionale. Svincolati Milazzo perde a Brindisi, oggi tocca alla Basket School

Nel PlayIn Out turno di riposo per Castanea e rinvio della sfida tra Corato e Barcellona 4.0

Turno infrasettimanale posticipato al giovedì per la Basket School Messina che, nella penultima giornata d’andata del play-in gold, si reca in casa dell’Adria Bari. Pugliesi ultimi in classifica, ma che nello scorso turno hanno conquistato la prima vittoria di questa seconda fase, superando gli Svincolati Milazzo. Proprio Milazzo è stata l’unica formazione della provincia messinese in campo mercoledì, cadendo in quel di Brindisi. Infatti per Castanea, nel PlayIn Out, era prevista la sfida contro il Taranto, ritiratosi dal campionato e contro cui arriverà un 20-0 a tavolino, non disputandosi turno di riposo per i ragazzi di coach Cavalieri. L’altra sfida sempre del girone salvezza di una messinese vedeva impegnata Barcellona 4.0 contro Corato, ma la sfida è stata rinviata a giovedì 3 aprile.

La Basket School fa visita all’Adria Bari

Palla a due di Tecnoeleva Adria Bari-Basket School Messina al PalaBalestrazzi alle 19, con ingresso gratuito. Arbitri dell’incontro Francesco Perretti di Napoli e Matteo Conforti di Matera. Sono tante le situazioni da monitorare in casa peloritana, da Diakhate a Mollica, assenti dalle rotazioni contro Bisceglie, alle condizioni da valutare di Tartaglia e Janic, il primo uscito per infortunio e il secondo rientrato da un lungo stop da poco.

Basket School Messina comunque è fresca di conquista del primo successo nel play-in gold e che ha agganciato a quota 10 la stessa Bisceglie e la Virtus Matera. “Siamo alle prese con un vero e proprio tour de force – dice il coach Pippo Sidoti presentando la sfida – in un momento non facile da affrontare con così tanti giocatori acciaccati. È una fase cruciale, perché adesso ogni partita è importante, ma noi dobbiamo guardare avanti senza pensare al calendario o ai risultati delle altre. Pensiamo solo a fare buone prestazioni, perché solo in quel caso poi possono arrivare anche i due punti”.

Un commento sulla seconda fase del torneo: “Le difese sono sempre solide, come piace a me – prosegue coach Sidoti – noi non saremo molto fisici strutturalmente, ma restiamo tra le migliori difese del campionato. Contro Monopoli e Bisceglie abbiamo sfidato due difese importanti , ma in questa fase della stagione tutte le avversarie vanno affrontate con il piglio giusto, con carattere e personalità, proprio come abbiamo fatto nell’ultima giornata, quando nelle difficoltà tutti hanno dato qualcosa in più”.

Dinami Brindisi – Svincolati Milazzo 76-66

Paga ancora la gestione del match in corso d’opera la formazione di coach Priulla. La Svincolati Milazzo impegnata al PalaZumbo di Brindisi contro la Dinamo esordisce nel match con un quarto da 23 punti, sarà il massimo offensivo nei dieci minuti che non ripeterà, toccando anche il massimo vantaggio +9, sul 7-16. I locali restano comunque in scia e chiudono a 19. Il secondo quarto è il peggiore per Milazzo che trova solo 12 punti, i padroni di casa ne mettono 18 e passano a condurre all’intervallo lungo per 37-35. Al rientro non arriva la reazione mamertina con Brindisi che allunga ancora (18-15 il parziale) e alle soglie dell’ultimo quarto si trova avanti 55-50. Nei dieci minuti finali Brindisi tocca il massimo vantaggio +13 sul 69-53 e nel finale gestisce fino al 76-66 finale.

