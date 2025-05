B Interregionale, termina in semifinale il cammino della Svincolati Milazzo

Si interrompe contro Piazza Armerina il cammino playoff dei mamertini, Barcellona 4.0 retrocede sconfitta da Corato

Cala il sipario sulla serie B Interregionale di basket, almeno per quanto riguarda le messinesi. Il Castanea salvo dopo il PlayIn Out non ha preso parte alla seconda fase della stagione regolare. A fare gli straordinari invece Basket School Messina che ha subito incrociato la Svincolati Milazzo nei quarti di finale playoff, con i mamertini che l’hanno spuntata in tre gare, e Barcellona 4.0 che doveva passare dai playout per salvarsi e mantenere la categoria. Dopo la serata di ieri però non ci sono più formazioni peloritane ancora in corsa con Milazzo che ha ceduto a Piazza Armerina in semifinale playoff e Barcellona che è stata sconfitta da Corato prima e l’Antoniana poi venendo condannata alla retrocessione.

Piazza Armerina – Svincolati Milazzo 90-64

Dopo la sconfitta di domenica al PalaMilone in gara1 la squadra di coach Priulla non riesce nell’impresa di vincere in trasferta per poi trascinare la sfida a gara3. I piazzesi aprono il primo quarto staccando già gli ospiti per 29-16, segue un secondo quarto abbastanza equilibrato che però consente ai locali di chiudere avanti 46-31. Divario che i mamertini non colmeranno mai visto che cedono ulteriori due punti (21-19) nel terzo quarto e nell’ultimo la forbice aumenta fino al 90-64 finale.

Tra le fila di Milazzo provano a trascinare la squadra Rimsa e Lalic, gli unici due in doppia cifra alla fine dei quaranta minuti di gioco, rispettivamente con 19 e 14 punti. Bolletta è il migliore a rimbalzo dei suoi con 7, seguito da Rimsa a 6 e ancora Lalic a 5. Salvatico e Bolletta si spendono per i compagni entrambi con 5 assist a testa.

Tabellino

Arbitri: Mameli e Puglisi.

Parziali: 29-16, 17-15 (46-31), 21-19 (67-50), 23-14 (90-64).

Siaz Piazza Armerina: Farina 11, Rotondo 12, Labovic 18, Occhipinti 11, Minore ne, Binelli 9, Ferrari, Laganà 9, Coltro 14, Miljkovic 2, Luzza 4.

Allenatore: Patrizio.

Svincolati Milazzo: Salvatico 2, Malual 3, Quarta, Giambò 9, Lalic 14, Bolletta 8, Rimsa 19, Giannullo 2, Comin, Scredi 7.

Allenatore: Priulla.

Barcellona 4.0 sconfitta ai playout

La formazione longanese giallorossa si è trovata a vivere una stagione complicata e dopo l’ultimo posto nel girone regolare non è riuscita a riprendersi nel PlayIn Out e ha dovuto affrontare le serie finali dei playout. Una prima possibilità di salvarsi si è presentata contro Corato ma i pugliesi avevano il fattore campo dalla loro che ha pesato. Sconfitta in gara1 per Barcellona 54-80 in casa di Corato, poi reazione in casa a gara2 per 92-77, in gara3 nuovamente in trasferta al PalaLosito di Corato vittoria dei locali per 65-52 che si salvavano.

Barcellona a quel punti si ritrovava a giocare contro l’Antoniana e nuovamente col fattore campo contro. Nella prima sfida i campani vincevano in casa per 87-59, gara2 diventava cruciale per la formazione del Longano che però in casa al PalAlberti, nonostante aver spalancato le porte alla città con l’ingresso libero per la partita in questione, non compiva il miracolo e veniva sconfitta 77-90 salutando così la serie B Interregionale.

