B Interregionale. Vittorie contro le prime per Basket School e Castanea

Fortitudo Messina ancora sconfitta. Cade l'Orlandina in casa, mentre vittorie tre le mura amiche per Barcellona e Svincolati Milazzo

In questa seconda fase di campionato di Serie B Interregionale continua a infuriare la battaglia specie nel PlayIn Silver, che mette a disposizione due posti per i playoff. Le messinesi impegnate in questo concentramento riportano tutte e tre delle vittorie in casa, la più tirata e certamente più importante è della Basket School contro la capolista Avellino che vale l’aggancio in classifica. Molto più facile e larga la vittoria ottenuta dalla Svincolati Milazzo ai danni di Marigliano, meno larga ma mai in discussione anche la vittoria del Barcellona contro Lucera. Sconfitta invece nel PlayIn Gold l’Orlandina che cede sul campo del Molfetta ma la situazione in classifica resta sotto controllo.

Chi invece sembra ormai destinato alla retrocessione è la Fortitudo Messina che dopo aver condotto la gara paga il solito blackout che compromette anche la sfida contro Mola, rimediando la quarta sconfitta in altrettante gare della seconda fase di campionato. La classifica per i neroverdi ancora non si è mossa, mentre bella vittoria in rimonta per Castanea che in casa ha la meglio sulla prima del girone playout Benevento. Una bella dimostrazione di forza del gruppo che ha ormai poco da chiedere al campionato in una posizione che le assicura al momento una tranquilla salvezza.

Il prossimo turno si giocherà infrasettimanale tra mercoledì e giovedì in modo da lasciare libero il weekend di Pasqua. Infatti poi si riprenderà il 6 e 7 aprile. La Fortitudo Messina aspetta il Brindisi in casa, mentre Castanea andrà a Bari. L’Orlandina aspetta Salerno al PalaInfodrive, tutte fuori casa invece le tre del PlayIn Silver: Basket School a Marigliano, Barcellona a Corato e Svincolati Milazzo ad Avellino.

PlayIn Gold

L’Orlandina cade sul campo del Molfetta. La partita inizia con un handicap di otto punti quando il primo quarto si chiude sul 24-16, alla pausa lunga il divario si allarga con Molfetta che conduce per 49-37. Nel secondo tempo dopo un terzo quarto equilibrato, ma vinto ancora dai padroni di casa per 19-17, col punteggio che li vede toccare il massimo vantaggio sul 68-54. Solo nell’ultimo quarto arriva la reazione siciliana, comunque inutile, che rende meno amaro il parziale e vede i paladini toccare quota 23 punti nell’ultimo parziale e vincere almeno uno dei quattro quarti.

Molfetta – Orlandina 87-77

Angri – Virtus Kleb Ragusa 82-78

Monopoli – Sala Consilina 75-73

Salerno – Viola Pallacanestro 96-90

Orlandina, Virtus Kleb Ragusa, Nuova Virtus Molfetta 12 punti

Angri Pallacanestro, Sala Consilina, Power Basket Salerno 10 punti

Action Now Monopoli, Virtus Kleb Ragusa 8

Viola Reggio Calabria 6

PlayIn Silver

Partenza sprint per Barcellona che scappa via nel punteggio per 26-12 dopo il primo quarto. La reazione degli ospiti permette loro di rientrare in partita e giocarsi qualche possibilità nel secondo tempo, che inizia sul punteggio di 43-36. Barcellona però non rischia e controlla il vantaggio allungando leggermente sul 62-51. Nell’ultimo quarto si segna tanto, ma Lucera nonostante vince il parziale non può ribaltarla nel finale.

Parziali bassi nella sfida tra Basket School e Avellino con i giallorossi che prevalgono di appena quattro punti. Le squadre si alternano vincendo un parziale per parte e se Avellino paga i nove punti di primo e terzo parziale, la Basket School sorride ma rischia parecchio nel finale. Ultimo quarto che termina 8-14 in favore degli ospiti che si riportano a meno quattro negli ultimi tre minuti di gioco, dove poi il punteggio non si muoverà più.

Larga vittoria per gli Svincolati Milazzo che doppiano quasi il Marigliano al PalaMilone. Inizia con un trentello la squadra mamertina che già a metà gara ha in parte archiviato la sfida, 44-29. Non si fermano però gli svincolati che pronti via nella seconda metà gara piazzano altri 27 punti che lanciano verso la vittoria i padroni di casa. L’ultimo quarto ha poco da raccontare, con Milazzo che partiva da un solido vantaggio di 31 punti (71-40) ma ci sarà modo di incrementare fino al 90-53 prima della sirena finale.

Barcellona – Lucera 82-76

Basket School Messina – Avellino 55-51

Siaz Piazza Armerina – Corato 68-62

Svincolati Milazzo – Marigliano 90-53

Basket School Messina, Scandone Avellino 14 punti

Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina, Barcellona, Corato 10

Marigliano 8

Lucera 6

Play Out

Parte male il Castanea 10-18 dopo il primo quarto e capolista del girone playout Benevento che allunga all’intervallo lungo fino al 22-32. Tentano la reazione i gialloviola locali ma Benevento non vuole concedere e in un quarto equilibrato si arriva agli ultimi dieci minuti sul punteggio di 35-47. A questo punto arriva la reazione locale, con Chakir che guida i suoi segnando nell’ultimo quarto 9 dei 13 punti della sua partita, tre triple consecutive. Castanea vincendo il parziale per 23-9 ribalta la partita e ottiene la vittoria grazie ai tre liberi realizzati, quando mancavano tre secondi sul 55-56, di Husam.

Quarta sconfitta nel girone playout per la Fortitudo Messina, battuta 85-79 dalla Mola New Basket al termine di una partita lunghissima, ferma per oltre mezz’ora per l’infortunio occorso all’arbitro Di Vittorio e chiusa con la direzione di gara del solo Eros Marseglia che ha comunque condotto le ostilità in maniera lucida ed equilibrata. I peloritani confermano la netta sensazione di non essere inferiori agli avversari, ma è l’esperienza a fare la differenza, con i pugliesi bravi a restare più lucidi nei momenti topici della partita. I fortitudini conducono le danze per oltre due quarti, con il break che porta i pugliesi dal 39-45 al 52-47 con cui si chiude il terzo parziale che però spezza in due il match. Ultimi dieci minuti con percentuali altissime, Mola scappa sul +13, la Fortitudo rientra sul -3 a 26” dalla sirena, ma l’antisportivo fischiato a Tagliano chiude definitivamente il conto. Proprio Tagliano è il miglior realizzatore dell’incontro con 22 punti (per lui anche 10 rimbalzi), doppia cifra pure per Marinelli e Simone Cavalieri.

Dinamo Brindisi – Cus Catania 90-60

Castanea – Benevento 58-56

Mola – Fortitudo Messina 85-79

Bim Bum Rende – Adria Bari 83-89

Cestistica Benevento 16 punti

Dinamo Brindisi 14

Castanea, Bim Bum Rende, Adria Bari 12

New Basket Mola 8

Cus Catania 4

Fortitudo Messina 2

