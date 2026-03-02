B Interregionale, vittorie di prestigio per Messina e Milazzo

Nella 22ª giornata gli scolari vincono lo scontro diretto in casa, i mamertini stendono la capolista Reggio Calabria, sconfitta Barcellona in quel di Matera

Un paio di risultati sorprendenti, che hanno riguardato anche le messinesi, ravviva un campionato giunto alla 22ª giornata. Nel girone F di Serie B Interregionale cade la capolista Reggio Calabria che, ospite al PalaMilone della Svincolati Milazzo, subisce una batosta con una differenza sul tabellone di quindici punti finali. (Stra)vincendo a Mola la formazione di Ragusa, che supera quota 100 punti, torna al comando appaiando proprio i reggini, nelle posizioni immediatamente a seguire il Brindisi espugna Rende, mentre rinviato lo scontro diretto tra Monopoli e Catanzaro, entrambe appaiate a quota 24 punti.

A metà classifica il gruppetto delle messinesi. Importante vittoria di maturità per Messina nello scontro diretto contro Molfetta, trend per gli scolari che si conferma positivo al PalaTracuzzi e più sfavorevole in trasferta. Ma gli uomini di coach Sidoti non sono gli unici a soffrire le trasferte, questa settimana è toccato a Barcellona andare a sfidare Matera fuori casa e i locali hanno ottenuto i due punti. Restano ferme le ultime tre della classe, per sconfitte Mola e Rende, o riposo, Bari, mentre Corato rimonta nel finale Castellaneta e la aggancia a quota 18 punti.

Priulla: “Grande intensità da parte nostra”

L’allenatore della formazione mamertina Flavio Priulla commenta soddisfatto la prova della Svincolati Milazzo: “Abbiamo fatto una grande partita di qualità. In settimana abbiamo lavorato sul flusso, provando a tenere sempre il gioco vivo, loro sono una squadra che gioca d’esperienza e a ritmi bassi quindi non volevamo aiutarli. Abbiamo accettato anche qualche errore in attacco, ma con tanti possessi e mettendo tanta intensità. In questo momento abbiamo un calendario difficile con le prime in casa e fuori gli scontri diretti, ci aspetta un turno di riposo in cui dobbiamo lavorare su incrementare ritmi e intensità di gioco. Guardo a come stiamo giocando e a come approcciamo le partite”.

Basket School Messina – Molfetta 87-80

Sidoti conferma il quintetto con Busco, Vinciguerra, Beltadze, Warden e Chakir. L’avvio è subito acceso. Le difese concedono poco, i ferri respingono le prime quattro conclusioni dall’arco, poi Quarta rompe l’equilibrio dopo 90”. Busco e Beltadze rispondono, Bolis e Favali trovano ritmo dall’arco. Il punteggio resta in bilico, con continui cambi di leadership: il georgiano Beltadze firma subito 6 punti, Warden risponde alla bomba di Bolis e a metà tempo il punteggio è sull’11-12. Vinciguerra e Marinelli firmano il sorpasso sul 15-14 a 180” dalla prima sirena, con il quarto chiuso sul 18-22 dopo le triple di Favali, Warden e Bolis e la penetrazione di Quarta.

Nel secondo periodo Messina aumenta l’intensità difensiva. Iannicelli protegge il ferro con una stoppata pesante su Natalini e trova punti nel pitturato, Lo Iacono si fa sentire anche dalla lunetta dopo un tecnico fischiato per proteste alla panchina pugliese. Marinelli e Warden colpiscono dall’arco per il 27-23, costringendo Molfetta a inseguire. La EcoJump deve rinunciare anche a Chakir, gravato di due falli. Gli ospiti restano aggrappati al match grazie ai liberi, trovando il primo canestro dal campo dopo oltre sei minuti con Bolis, mentre Daunys e Sakovic si scambiano punti nel finale di frazione. Warden è già in doppia cifra, ma una tripla di Daunys riporta avanti Molfetta sul 38-39 all’intervallo lungo. Da segnalare il terzo fallo di Iannicelli e i sette cambi di vantaggio nei primi venti minuti.

La partita cambia volto al rientro dagli spogliatoi. Chakir segna i suoi primi punti della serata e Messina trova energia e ritmo. Vinciguerra attacca il ferro, Busco è lucido nella gestione e Warden continua a punire dalla lunga distanza. Dal 38-39 nasce il parziale che decide la sfida: 17-2 che vale il 55-41 di metà periodo. Difesa aggressiva, rimbalzi controllati, transizioni rapide fanno la differenza per Messina. Molfetta fatica a trovare soluzioni, segna solo dalla lunetta e vede scivolare via l’inerzia. Senghor segna il primo canestro dal campo per i pugliesi, Busco e Vinciguerra piazzano due triple pesanti, ma il padovano commette anche il quarto fallo personale. Favali prova a ricucire con otto punti consecutivi, ma Warden e Sakovic tengono a distanza gli ospiti. Il terzo quarto si chiude sul 62-53.

L’ultimo periodo è un concentrato di tensione. Natalini e Bolis riportano Molfetta fino al -2 (63-61), riaprendo tutto. Messina però non si scompone: Warden piazza due triple pesantissime, salendo a 20 punti con 6/10 dall’arco in quel momento, e ristabilisce il margine. Chakir trova una bomba fondamentale, Bolis, Warden e Favali pilotano il punteggio sul 77-71 e Vinciguerra è freddo ai liberi dopo un tecnico per simulazione a Favali. Finale teso: sull’81-71 la gara sembra finita, ma l’antisportivo a Busco e il canestro di Daunys, riportano i pugliesi a -4 a 23” dalla sirena (82-78). Warden fa 1/2 dalla lunetta, Molfetta ha l’ultima tripla del possibile -1, ma il ferro la respinge. Iannicelli e Marinelli sono glaciali ai liberi il 4/4 finale vale l’87-80.

Risultati 22ª giornata B Interregionale

Virtus Kleb Ragusa – Mola 101-78

Rende – Dinamo Brindisi 68-76

Corato – Castellaneta 71-69

Basket School Messina – Molfetta 87-80

Matera – Barcellona 75-61

Svincolati Milazzo – Reggio Calabria 79-64

Monopoli – Academy Catanzaro (rinviata all’1 aprile)

Riposava Bari

Classifica girone F

Ragusa, Matera, Viola Reggio Calabria 30

Brindisi 28

Academy Catanzaro, Monopoli 24

Basket School Messina, Svincolati Milazzo 22

Barcellona, Molfetta 20

Corato, Castellaneta 18

Adria Bari 8

Mola, Rende 6