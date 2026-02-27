“Preferirei di no”, il nuovo cortometraggio del liceo Archimede VIDEO

REDAZIONALE Il film realizzato dagli studenti verrà proiettato oggi, venerdì 27 febbraio, alle ore 18.30 al Cinema Lux

REDAZIONALE – Preferirei di no, il nuovo conrtometraggio del liceo Archimede di Messina. Il film realizzato dagli studenti verrà proiettato oggi, venerdì 27 febbraio, alle ore 18.30 al Cinema Lux.

Il progetto coordinato dal regista Francesco Calogero

Dopo il Bosco delle lepri e Un istante di felicità sono tornati al lavoro, grazie alla vittoria del bando Siae “Per chi crea”, gli allievi del pluripremiato laboratorio cinematografico della scuola Archimede di Messina. A coordinare il progetto ancora una volta il regista Francesco Calogero.

Hanno partecipato 80 studenti

“Il bando Siae, a differenza di quello Cips degli anni precedenti, prevedeva la partecipazione di molti più ragazzi. Hanno partecipato circa 80 studenti e quindi anche in fase di scrittura abbiamo dovuto pensare a realizzare una scena di massa”, spiega il prof. Calogero. “Una delle principali difficoltà è stata proprio questa, riuscire a lavorare così tanti tutti insieme”, racconta Gabriel Lo Presti, studente della 5B che ha ricoperto il ruolo di regista. “E’ un film manifesto del doversi affermare nella società. Fatevi vedere, fatevi sentire, non siate solo sassi che rotolano in un fiume”, dice Gabriel rivolgendosi ai suoi coetanei.

La prima proiezione oggi al cinema Lux alle 18.30

“Per me è stata la prima volta nei panni di attrice”, racconta la protagonista Eleonora Pino della 3AL. “Ho interpretato Valeria, una ragazza bullizzata e usata da famiglia e amici. Un ruolo molto impegnativo ma anche bello per la sua forza. Rivedermi al cinema sarà sicuramente una grande emozione”, conclude la studentessa.