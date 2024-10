B Interregionale. Vittorie per Basket School Messina e Svincolati Milazzo

La quarta giornata ha visto prevalere su tutti in campi della Division H le formazioni locali. Sconfitte in trasferta per Castanea e Barcellona 4.0

Va in archivio la quarta giornata di B Interregionale del basket. Tra le messinesi impegnate nel girone H festeggiano solo Basket School Messina, che supera al PalaTracuzzi Matera, e la Svincolati Milazzo, vincente al PalaMilone contro Catanzaro. Sconfitte contro le capoliste imbattute in trasferta nel derby dello Stretto il Castanea avversaria di Reggio Calabria e tonfo per Barcellona 4.0 in quel di Angri con uno score finale pesantissimo, i campani sfondano quota cento punti.

La classifica inizia a delinearsi dopo le prime quattro giornate e preoccupa che la formazione longanese di coach Biondo non è ancora riuscita a vincere in stagione. Nella settimana da poco conclusa si è giocato anche il primo turno infrasettimanale, nel prossimo turno si tornerà alla normalità con le squadre che avranno tutta la settimana per prepararle. Castanea ospiterà sabato Piazza Armerina, un’occasione per dimostrare di poter competere per i playoff, nella stessa giornata Milazzo farà visita a Reggio Calabria. Domenica Basket School a Marigliano e Barcellona che attende in casa l’Antoniana.

Basket School Messina – Matera 72-62

Terza vittoria stagionale per la Basket School Messina che supera la Virtus Matera per 72-62. Prova solida dei giallorossi peloritani, capaci di concedere pochissimo all’attacco lucano, fatta eccezione per i 24 punti del secondo quarto. Diakhate e Tartaglia, migliori realizzatori dell’incontro con 19 punti ciascuno, doppia cifra anche Yeyap e Di Dio, mentre Busco confeziona dieci assist.

Inizia in equilibrio la sfida con Rubinetti che trova il primo vantaggio lucano con la tripla del 4-5. La Basket School Messina però sorpassa e resta al comando fino a quasi metà partita: segna Di Dio in sottomano, Diakhate ne mette cinque di fila, arriva un altro canestro di Busco e la Virtus Matera è costretta a chiamare il primo timeout sotto 13-7. Al termine del primo quarto scolari avanti 22-15. Nel secondo la Virtus Matera rientra sul 22 pari con un break di 0-7, si viaggia punto a punto fino 30-31 a quattro minuti dall’intervallo lungo, Matera è in partita e chiude avanti per 34-39.

Al ritorno in campo gli ospiti trovano il massimo vantaggio sul 34-43, si scuote la Basket School che trova un break di 8-0 firmato da Yeyap, Tartaglia e Di Dio (42-43). Si riprende punto a punto e la Basket School con 8 punti di Diakhate chiude il quarto sul 52-50. Negli ultimi dieci minuti allungano i ragazzo di coach Sidoti che si portano sul 60-52, da questo momento in poi è gestione del vantaggio con la bomba di Tartaglia che vale il +10 per Basket School sul 65-55. Nel finale ci prova Matera ma gli scolari controllano e archiviano la pratica sul 72-62.

Svincolati Milazzo – Catanzaro 84-76

Vittoria convincente per Svincolati Milazzo che ormai è abituata a partenze sprint. Stavolta a farne le spese è Catanzaro che al Pala Milone viene letteralmente investita dai mamertini nel primo quarto che si conclude 27-13 per i padroni di casa. La squadra di coach Priulla andrà oltre i 20 punti anche nel secondo e terzo quarto, massimo vantaggio a metà secondo parziale di -22 (42-20). Catanzaro proverà a replicare nel secondo tempo perché all’intervallo il vantaggio per i ragazzi del presidente Giambò è rassicurante sul 50-32. Il terzo quarto risulterà il più equilibrato con Catanzaro che supera i 20 punti ma non ricuce le distanze (73-56 alla penultima sirena). Nel finale Milazzo abbassa decisamente i ritmi, solo 11 punti nel quarto, e Catanzaro riesce a rientrare fino al 79-74 ad un minuto dalla fine. È solo un’illusione con la partita che si chiudere 84-76. Top scorer dei mamertini Rimsa con 21 punti, seguono in doppia cifra Bolletta (13), Scredi (11), Lalic e Giannullo (10 per entrambi). Dall’altra parte Catanzaro si è affidata a Tamulevicius (23) e Sabbatino (17).

Reggio Calabria – Castanea 82-69

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di coach Cavalieri e prima sconfitta pesante visto che contro Milazzo nel turno infrasettimanale i gialloviola hanno ceduto solo nel finale quando sembravano in controllo della partita. A Pala Lentimele i reggini iniziano subito forte portandosi avanti 27-15 dopo dieci minuti, all’intervallo lungo Reggio Calabria sarà avanti per 45-31. Nel terzo capitan Bellomo e compagni provano a tornare in partita e riusciranno a segnare all’interno del quarto più canestri dei locali (25-21), riavvicinandosi fino al -10 (66-56). Il buon momento gialloviola prosegue anche negli ultimi dieci minuti, Castanea si riporta sotto sul 69-67 a cinque minuti dalla fine cedendo solo negli ultimi due minuti al nuovo allungo locale che vedrà Reggio Calabria chiudere 82-69. Altra buona partita per Simone Roberto che segna 21 punti per Castanea, seguito da Angarica che ne mette 18 a cui aggiunge 13 rimbalzi.

Angri – Barcellona 4.0 103-68

Per Barcellona terminare una settimana con una lunga trasferta contro Angri, capolista imbattuta della Division, non è certo stata una passeggiata. I campani dimostrano la loro superiorità già dal primo quarto quando mettono a referto 33 punti, venti in più dei siciliani. Nel secondo quarto non si arresta la loro corsa e all’intervallo lungo la partita è già bella che in cassaforte sul 60-32. Barcellona non riesce ancora a reagire e subisce ancora un parziale pesante nel terzo (24-12) con Angri che inizia l’ultimo quarto avanti 84-44. Tirano leggermente i remi in barca i locali con Barcellona che finalmente supera quota venti punti nell’ultimo parziale (19-24) ma la vittoria finale non era più in discussione da tempo. Nel 103-68 finale per Angri brilla Martinez autore di 35 punti di cui otto triple, tra le fila di Barcellona doppia cifra per Manfré 14 punti e Gojkovic (10).

Risultati 4ª giornata

Svincolati Milazzo – Catanzaro 84-76

Basket School Messina – Matera 72-62

Reggio Calabria – Castanea 82-69

Angri – Barcellona 4.0 103-68

Piazza Armerina – Rende 67-45

Antoniana – Marigliano 82-77

Classifica Division H

Redel Reggio Calabria, Angri 8 punti

Svincolati Milazzo, Basket School Messina 6 punti

Castanea Basket, Virtus Matera, Piazza Armerina, Antoniana 4 punti

Marigliano, Rende 2 punti

Barcellona 4.0, Academy Catanzaro, 0 punti

