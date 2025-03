B Interregionale, vittorie per Svincolati Milazzo e Barcellona

Sconfitte in trasferta le due formazioni cittadine Basket School, a Monopoli, e Castanea, a Benevento

Nella terza giornata della seconda fase del campionato sconfitte due formazioni messinesi con le due della provincia che vincono. Torna quindi alla vittoria il Barcellona che tiene vive le sue speranze di salvezza. Buona prova di Milazzo che invece nel playin Gold continua a mantenere posizioni di testa alle spalle di Reggio Calabria e Monopoli. Sconfitte Castanea e Basket School, se per i gialloviola resta ormai poco da chiedere al campionato se non di terminare nelle prime tre posizioni che consentirebbero la salvezza diretta, gli scolari incappano in una sconfitta, seppur contro la capolista, che li vede perdere terreno e piazzamento in prospettiva playoff.

Monopoli – Basket School 63-49

Con una prestazione offensiva poco convincente, la Basket School Messina incassa la terza sconfitta nel play-in gold in casa della capolista Manelli Basket Monopoli. I pugliesi vincono una partita “sporca” e non brillantissima per 63-49: tante palle perse da una parte e dall’altra, basse percentuali e un gioco che non è mai decollato sul serio, con i giallorossi che pagano soprattutto un terzo quarto con appena 9 punti all’attivo. Solo Tartaglia va in doppia cifra con 16 punti, mentre per Monopoli brillano soprattutto Vitale e Spatti che ne mettono a referto 33 in combinato.

Inizia in equilibrio la sfida e come piace a coach Sidoti con la difesa che concede poco, 10-10 dopo il primo quarto. Nei quarti centrali il Monopoli allunga in modo decisivo, 24-16 nel secondo quarto con le squadre al riposo sul 34-26, nel terzo quarto non arriva la reazione messinese e il Monopoli allunga ancora fino al 51-35. Nell’ultimo parziale in gestione i pugliesi che cedono il quarto per 14-16.

Svincolati Milazzo – Avellino 82-68

La vittoria per Milazzo arriva nell’ultimo quarto. Partita in equilibrio nei primi tre quarti, Milazzo inizia meglio e si porta avanti 24-21. La reazione dell’Avellino nel secondo quarto vede le due squadre a metà gara in parità sul 40-40. Nel terzo quarto riporta, seppur di un solo canestro, avanti la formazione locale che si presente nell’ultimo quarto avanti 59-57. Qui fanno la differenza gli uomini di coach Priulla che con un quarto da 23 punti, subendone solo undici, archiviano la sfida sull’82-68. Sugli scudi per Milazzo Scredi autore di 24 punti, altri tre chiudono in doppia cifra Rimsa e Quarta (14), Lalic (12).

Benevento – Castanea 90-62

Sconfitta netta subita dal Castanea che cede subito terreno e vince uno solo dei quattro parziali, il terzo, seppur con scarto minimo. Capitan Bellomo e compagni già sotto nel primo quarto per 24-15 non riescono a reagire nei secondi dieci minuti (25-16) e all’intervallo lungo sono sotto 49-31. Il terzo quarto come detto è il migliore (20-21) per i tesserati gialloviola, questi poi a fine partita tornano a subire con la forbice che si allarga ancora di più fino al 90-62 finale. I migliori tra le file peloritane sono Angarica e Roberto, entrambi chiudono a quota 14 punti, in doppia cifra anche Valente (10).

Mola – Barcellona 59-65

Ottimo avvio degli ospiti che staccano già Mola concedendo 9 punti e segnandone 26. Nel secondo quarto reazione locale con Barcellona che va al riposo avanti 29-41. Nel terzo quarto momento peggiore per il Barcellona 4.0, scarto di dieci punti (16-6) e padroni di casa che si riavvicinano nel punteggio. Nell’ultimo quarto torna più sicura in campo la formazione siciliana che torna ad allungare (14-18 il risultato del quarto) e chiude la partita sul 59-65. Ottima partita di Lopukhov per lui 20 punti e 13 rimbalzi, tra le file barcellonesi in doppia cifra anche Tyrtyshnik (12) e Scortica (10).

Risultati e classifica PlayIn Gold

Monopoli 20

Viola Reggio Calabria 18

Svincolati Milazzo, Piazza Armerina 16

Molfetta, Avellino, 14

Angri, Bisceglie 12

Matera, Brindisi 10

Basket School 8

Bari 6

Risultati e classifica PlayIn Out

Termoli 22

Castanea 20

Benevento 18

Canosa 16

Corato 14

Antoniana, Academy Catanzaro 12

Barcellona, Rende 10

Mola, Marigliano 8

