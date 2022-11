B1 Femminile, l'Amando Volley supera agevolmente Catania - Tempostretto

Facile vittoria per le santateresine

S. TERESA – Come da pronostico, la Farmacia Schultze S. Teresa torna a vincere col risultato pieno dopo un trittico di gare insidiose in cui erano stati registrati alcuni passi falsi. A farne le spese le ragazze della Hub Ambiente CT, allenate da Ina Baldi, sulle quali si è abbattuta la determinazione delle santateresine vogliose di riprendere un cammino spedito. Parziali abbastanza netti, specie i primi due. Nel terzo un po’ di deconcentrazione delle locali ha permesso alle catanesi di avvicinarsi. Questi i parziali: 25-9, 25-12, 25-16.

Antonio Jimenez ha fatto giocare tutte le ragazze a sua disposizione, ha alternato i due liberi Galuppi (di nuovo in campo dopo un fastidioso infortunio) e Spitaleri ed ha fatto esordire in serie B1 le giovani Alessia De Candia (andata anche a punto) ed Alessia Messina. Turnazione anche in casa etnea dove alle partenti Minervini/Mastroeni, Oliva/Mercieca, Luzzi/Giacomazzi ed il libero Di Fabio hanno preso parte alla gara anche Emmi ed Altavilla. Un primo set senza storia contraddistinto dalle letali diagonali della Nielsen (8 i suoi punti totali nel set) e dal primo punto in serie B1 della De Candia con un tap-in vincente. Il secondo set, filato via sulla stessa falsariga del primo è stato caratterizzato da una lunga interruzione per un fallo di formazione chiamato ai danni della compagine catanese dal quale è stato difficile districare il proseguo esatto della reale disposizione in campo delle etnee. Nel terzo, locali sempre avanti: 10-4 su un ace della Bertiglia; 12-9 su un primo tempo di Barbara Murri e ospiti che si portano finanche a -1 (17-16) su un servizio vincente della neo entrata Emmi. Poi le locali dicono basta, si ricompattano e con Erica Giacomel al servizio (tre ace per lei) giungono alla fine del set. Un filotto vincente dove registriamo anche una bella diagonale della Gervasi, un muro vincente della Courroux e due tap-in della Murri. Turno casalingo per le etnee quello della nona giornata che le vedranno opposte al Castellana Grotte mentre le santateresine osserveranno il loro primo turno di riposo.