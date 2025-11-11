Baby Consiglio della Terza Municipalità, proclamati gli eletti

Messina. Il 13 novembre insediamento e giuramento, comunica il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto

MESSINA – – il 13 novembre l’insediamento e giuramento. Si sono concluse le elezioni del Baby Consiglio della Terza Municipalità, giunto alla sua quarta edizione. Il Baby Consiglio della Terza Municipalità, istituito dal 2022, è formato da 20 componenti, 4 per ogni Istituto scolastico comprensivo ricadente nel territorio della Terza Municipalità e dura in carica un anno scolastico. A comunicarlo Messina il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto.

Giovedì 13 novembre, alle ore 10.30, insediamento e giuramento dei Baby Consiglieri presso la

sala Consiliare “Mino Licordari” della Terza Municipalità.

Protagonisti dell’iniziativa sono i giovani studenti. Gli Istituti scolastici coinvolti sono IC Albino Luciani, IC La Pira – Gentiluomo, IC Giacomo Leopardi, IC Enzo Drago, I.C. Manzoni – Dina e Clarenza. “Il Baby Consiglio della Terza Municipalità si prefigge di sensibilizzare i giovani studenti all’esercizio della democrazia e alla conoscenza delle istituzioni, garantendo al Consiglio della Terza Municipalità il loro fondamentale punto di vista per la conoscenza diretta delle loro esigenze e aspettative, rendendoli una risorsa per il territorio municipale”, comunica Cacciotto.

Hanno partecipato alle elezioni gli alunni della 4 e 5 classe della scuola primaria e gli alunni della 1 – 2 – 3 classe della scuola secondaria di primo grado.

Di seguito gli eletti:

Cardia Gabriel, Verdura Noemi, Ventra Ilary, De Salvo Sarah (Albino Luciani), Durante Gaetano, Privitera Gabriel, Augliera Simone, Calderone Gabriel (La Pira –Gentiluomo), Cucinotta Sofia, Preci Chiara, Interdonato Maria Grazia, Colombo Sara (Enzo Drago), Lo Re Santina, Lo Re Giovanna, Youseff Oujik, Badde Liyanage Dion Rushita Peiris (Manzoni – Dina e Clarenza), Visalli Nicolò, Santamaria Nicole, Ieni Adriana, Trimarchi Francesco (G. Leopardi).

