Badiazza, si rinnova la tradizione della Madonna della Scala

Appuntamento domenica 2 agosto a Messina su iniziativa di associazioni e cittadini. Ecco il programma

MESSINA – Si rinnova, domenica 2 agosto, “la storica ricorrenza dedicata alla Madonna della Scala, un momento di profonda spiritualità e identità che rievoca l’arrivo via mare della sacra effige proveniente dall’Oriente e la dedicazione del tempio millenario”, viene annunciato.

Nello stesso giorno si celebra una delle ricorrenze più importanti della tradizione francescana e della Chiesa cattolica, la Festa del Perdono di Assisi (o Indulgenza della Porziuncola). A partire dalle ore 6, “vivremo insieme momenti di preghiera, raccoglimento, meditazione, ma anche un’esperienza immersiva nella natura e nella storia locale. È infatti previsto un percorso escursionistico lungo il suggestivo Sentiero dei Vespri, un tracciato antico legato anche ai valori ecologici e spirituali del cammino Laudato Si’, volto a riscoprire la bellezza paesaggistica e il silenzio operoso della vallata. Quest’anno, la festività assume un valore ancora più forte e corale: l’occasione per lanciare un appello chiaro affinché il complesso monumentale conosciuto dalla comunità come la Badiazza – simbolo storico del territorio ma troppo spesso associato a condizioni di degrado e abbandono – venga finalmente riscattato attraverso una vera e autentica rinascita culturale e sociale”, si legge in una nota.

“Un’istanza fortemente condivisa da tutti noi del Centro Diurno Camelot e da un ampio cartello di associazioni, enti e cittadini che chiedono a gran voce che il Tempio torni ad accogliere la Madonna della Scala e a rivestire l’antico prestigio che merita”.

“A sostenere la valorizzazione del sito” sono l’assessorato alla Cultura, l’assessorato alla Scuola e allo Sport, il consiglio del V° quartiere, la comunità di Badiazza e la Parrocchia di Sant’Andrea apostolo pescatore, l’associazione Il Centauro ODV, l’Ordine Francescano Secolare, Dipartimento Regionale Aziende Foreste Demaniale, Selvaggia 91, il Kiwanis, i Lions club Messina host, il Rotary, la Lega Navale Italiana (Sezione di Messina), l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Messina, l’Archeoclub d’Italia (Area integrata dello Stretto), il F.A.I. , il Museo della Musica Popolare dei Peloritani, l’associazione ReColapesce, Fondazione Antonello da Messina, l’associazione Camminare i Peloritani, Valli Basiliane, l’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), Associazione Guide Volontarie Sulle Orme Di Maria, Assocea Messina e numerosi liberi cittadini uniti dall’amore per il patrimonio storico messinese.