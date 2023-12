Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bagnara per estrarre il conducente che per fortuna non ha riportato alcun trauma

BAGNARA CALABRA – La scorsa notte, intorno all’1:30 a Piazza Morello a Bagnara Calabra si è verificato incidente stradale. Un’auto si è ribaltata su un fianco, molto probabilmente per l’alta velocità . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bagnara per estrarre il conducente che per fortuna non ha riportato alcun trauma.