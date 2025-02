Baratto circolare, festa in maschera e sfilate: sabato l’evento Swap con tanti protagonisti

Durerà tutta la giornata: ecco come funzionerà e chi ci sarà

MESSINA – L’evento Swap di Irene Giambò si avvicina. La giovane messinese, come raccontato a Tempostretto diverse settimane fa, porterà a Messina la pratica del baratto circolare di vestiti usati, dopo il successo avuto a Londra in diverse giornate analoghe che hanno avuto grande partecipazione. Dalle 10 alle 22 al caffè letterario Volta Pagina di via San Giacomo 13, praticamente dietro al Duomo, si terrà così una lunga serie di attività che coinvolgono diverse realtà.

Allo Swap, infatti, si affiancheranno feste in maschera e laboratori di riuso tessile dalle 10 alle 14, la via degli artisti e spazio a bici e mobilità sostenibile a cura di Andy Pistone dalle 14 alle 18 e la sfilata “Trash to Trend” con diversi workshop dalle 18 alle 22. A partecipare saranno anche l’associazione Crescendo, il comitato degli artisti, e diverse altre realtà del territorio che si occupano di sostenibilità e valorizzazione delle specialità di Messina.