Incivili in azione a Barcellona P.G., come a Messina,

Barcellona P.G. – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Barcellona via G. Verdi. In pieno centro, tutti i giorni così. Capisco la carenza di vigili ma non penso che durante la mattinata non passi una volante”.

Nell’immagine che ci è stata inviata si vedono macchine parcheggiate sul marciapiede che impediscono il libero transito dei pedoni. Esattamente come succede di frequente a Messina.