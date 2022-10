Barcellona, due denunciati venerdì sera: hashish nel cruscotto e tasso alcolemico alto - Tempostretto

Il bollettino di ieri dei controlli dei carabinieri: 54 veicoli fermati, 96 individui controllati e 8mila euro di multe per violazione del codice della strada

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – I classici controlli del venerdì sera dei carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno coinvolto 96 cittadini, per un totale di 54 veicoli. Una serata in cui le forze dell’ordine hanno contestato diverse sanzioni per violazioni del codice stradale, con multe sopra gli 8mila euro. E, inoltre, due sono stati i soggetti denunciati. Il primo è stato trovato con 10 grammi di hashish nel vano porta oggetti, durante la perquisizione del veicolo. Il secondo è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico alto, tanto da fare scattare il sequestro dell’automobile e l’immediata sospensione della patente.

I controlli si sono incentrati nelle zone di Parco Maggiore La Rosa e Piazza Trento. Identificati anche due giovani appena maggiorenni, entrambi trovati in possesso di piccole quantità di stupefacente e segnalati alla prefettura locale.