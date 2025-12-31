Finanziamento di imprese giovanili, ecco l’avviso del progetto “NEETwork ME”

Domande entro le ore 12 del 19 gennaio 2026

L’Amministrazione comunale di Messina rende noto che è in pubblicazione all’Albo pretorio online sul sito istituzionale l’Avviso pubblico per l’individuazione e il finanziamento di start-up giovanili nell’ambito del progetto “NEETwork ME: Metropolitana per l’Occupazione Giovanile”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Messina, in qualità di soggetto capofila, ed è realizzata in collaborazione con partner pubblici e privati.

Il progetto è co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili – anno 2022, nell’ambito dell’Avviso nazionale “Giovani e Impresa – II edizione”.

L’Avviso mette a disposizione 63.650 euro, destinati a sostenere fino a due start-up giovanili. Il contributo sarà concesso sotto forma di rimborso delle spese sostenute nelle fasi di avvio e sviluppo dell’impresa.

Possono presentare domanda:

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di pubblicazione dell’Avviso);

(che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di pubblicazione dell’Avviso); persone fisiche che intendano costituire una impresa , una società o un Ente del Terzo Settore (ETS) ;

che intendano costituire una , una o un ; soggetti che abbiano partecipato ai percorsi formativi previsti dal progetto NEETwork ME.

Le start-up dovranno essere coerenti con le vocazioni socio-economiche del territorio, in particolare nei seguenti settori:

Turistico-culturale, turismo esperienziale, valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale;

Filiera agro-alimentare, produzioni tipiche, agricoltura biologica, trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali;

Artigianato, innovazione delle botteghe artigiane e integrazione con il turismo;

Servizi sociali e socio-sanitari, con particolare attenzione all’assistenza agli anziani e al supporto alle famiglie.

L’obiettivo del progetto è favorire la nascita di nuova imprenditorialità giovanile, promuovendo occupazione, inclusione sociale, coesione territoriale e sostenibilità ambientale ed economica.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato A, dovrà essere inviata esclusivamente in formato PDF tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it entro le ore 12 del 19 gennaio 2026, indicando nell’oggetto: “Istanza di contributo – Finanziamento di start-up giovanili – Progetto NEETwork ME – CUP F49E25000010009”. L’invio con modalità diverse comporterà l’esclusione della candidatura. Per chiarimenti e informazioni è possibile scrivere a: neetworkme@comune.messina.it