 Finanziamento di imprese giovanili, ecco l'avviso del progetto "NEETwork ME"

Finanziamento di imprese giovanili, ecco l’avviso del progetto “NEETwork ME”

Redazione

Finanziamento di imprese giovanili, ecco l’avviso del progetto “NEETwork ME”

mercoledì 31 Dicembre 2025 - 10:25

Domande entro le ore 12 del 19 gennaio 2026

L’Amministrazione comunale di Messina rende noto che è in pubblicazione all’Albo pretorio online sul sito istituzionale l’Avviso pubblico per l’individuazione e il finanziamento di start-up giovanili nell’ambito del progetto “NEETwork ME: Metropolitana per l’Occupazione Giovanile”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Messina, in qualità di soggetto capofila, ed è realizzata in collaborazione con partner pubblici e privati.

Il progetto è co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili – anno 2022, nell’ambito dell’Avviso nazionale “Giovani e Impresa – II edizione”.

L’Avviso mette a disposizione 63.650 euro, destinati a sostenere fino a due start-up giovanili. Il contributo sarà concesso sotto forma di rimborso delle spese sostenute nelle fasi di avvio e sviluppo dell’impresa.

Possono presentare domanda:

  • giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di pubblicazione dell’Avviso);
  • persone fisiche che intendano costituire una impresa, una società o un Ente del Terzo Settore (ETS);
  • soggetti che abbiano partecipato ai percorsi formativi previsti dal progetto NEETwork ME.

Le start-up dovranno essere coerenti con le vocazioni socio-economiche del territorio, in particolare nei seguenti settori:

  • Turistico-culturale, turismo esperienziale, valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale;
  • Filiera agro-alimentare, produzioni tipiche, agricoltura biologica, trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali;
  • Artigianato, innovazione delle botteghe artigiane e integrazione con il turismo;
  • Servizi sociali e socio-sanitari, con particolare attenzione all’assistenza agli anziani e al supporto alle famiglie.

L’obiettivo del progetto è favorire la nascita di nuova imprenditorialità giovanile, promuovendo occupazione, inclusione sociale, coesione territoriale e sostenibilità ambientale ed economica.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato A, dovrà essere inviata esclusivamente in formato PDF tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it entro le ore 12 del 19 gennaio 2026, indicando nell’oggetto: “Istanza di contributo – Finanziamento di start-up giovanili – Progetto NEETwork ME – CUP F49E25000010009”. L’invio con modalità diverse comporterà l’esclusione della candidatura. Per chiarimenti e informazioni è possibile scrivere a: neetworkme@comune.messina.it

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Per un Natale di resistenza tra il mondo in fiamme e le nostre periferie
Dalla Regione quasi 10 milioni di euro per i depuratori di Nizza e Roccalumera
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED