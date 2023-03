Barcellona. Laccoto: “L’ospedale Cutroni Zodda verso la piena funzionalità”

Il presidente della VI Commissione Salute all’ARS Giuseppe Laccoto annuncia il ritorno alla piena funzionalità dell’ospedale di Barcellona

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Mentre a Milazzo si chiede a gran voce un incontro con la regione per l’ospedale Fogliani, giungono novità sul Cutroni Zodda, nella città del Longano, che non sarà più ospedale covid avviandosi verso il ritorno alla piena funzionalità. Ad annunciarlo è il presidente della VI Commissione Salute all’Ars Giuseppe Laccoto, che questa mattina ha presieduto una riunione risolutiva sulla questione.

Laccoto spiegato che sparirà la definizione di “ospedale covid” con la conseguente creazione di aree nei vari reparti per l’accoglienza di pazienti asintomatici o non gravi. Intanto il deputato, in una nota, spiega come l’assessore regionale alla sanità Giuseppa Volo abbia espresso la volontà di avviare “una ricognizione di personale all’interno delle unità operative di Pronto Soccorso delle altre aziende messinesi che potranno essere impiegati, con adeguato incentivo, anche nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Cutroni Zodda”.

Laccoto infine ha attenzionato la questione della pianta organica dell’Asp di Messina, al momento al vaglio della giunta regionale: «È senz’altro un aspetto fondamentale di cui più volte ho auspicato la definizione. Si tratta di uno strumento necessario a sbloccare concorsi e assunzioni e quindi a garantire servizi e piena funzionalità dei reparti ospedalieri in un territorio come quello messinese molto ampio e articolato anche dal punto di vista geografico».