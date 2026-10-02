Barcellona, respinto il ricorso sulle elezioni

Una sentenza teoricamente importante anche per il ricorso che sarà trattato il 20 ottobre, sullo stesso tema, a Messina

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato contro l’esito delle elezioni amministrative per la carica di sindaco a Barcellona Pozzo di Gotto, confermando la legittimità della vittoria di Melangela Scolaro e la correttezza delle procedure adottate da Sud chiama Nord durante la fase di raccolta delle firme.

La decisione del tribunale amministrativo rappresenta un passaggio chiave anche in vista delle prossime scadenze giudiziarie: il 20 ottobre è infatti fissata l’udienza in cui lo stesso Tar di Catania si pronuncerà su analoghi ricorsi relativi alle elezioni comunali di Messina, basati sulle medesime questioni procedurali.

In merito alla sentenza, Cateno De Luca ha espresso forte soddisfazione per il verdetto, non risparmiando critiche ai promotori dell’azione legale: “Il Tar Catania ha respinto il ricorso presentato dai soliti “ambienti ambigui e puzzolenti” per ottenere l’annullamento delle elezioni a sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto della nostra Melangela Scolaro. Ringrazio tutti i giudici del Tar Catania che hanno confermato la correttezza delle procedure utilizzate da Sud chiama Nord per la raccolta delle firme per le elezioni di Barcellona Pozzo di Gotto. Stasera alle ore 19:30 sui nostri canali social vi racconteremo i retroscena di questa squallida vicenda con Melangela Scolaro, Giuseppe Lombardo e Santi Delia. Confidiamo nel medesimo verdetto per la città di Messina da parte del Tar Catania che affronterà le identiche tematiche nell’udienza del 20 ottobre a seguito dei ricorsi presentati dagli stessi ambienti”.

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