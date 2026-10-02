 Perdite sulla rete idrica, oggi meno acqua a Messina centro sud

Perdite sulla rete idrica, oggi meno acqua a Messina centro sud

Redazione

Perdite sulla rete idrica, oggi meno acqua a Messina centro sud

venerdì 02 Ottobre 2026 - 13:20

Temporaneo minore apporto idrico al serbatoio Mangialupi, interventi tecnici in corso

A causa di un calo del flusso idrico dalle fonti che alimentano il serbatoio di Mangialupi e della contestuale presenza di alcune perdite localizzate sulla rete di distribuzione di zona, si stanno registrando deficit di pressione e riduzioni nei tempi quotidiani di erogazione dell’acqua nelle abitazioni servite dal locale sistema acquedottistico.

Il disservizio sta interessando in modo particolare le zone del centro città comprese soprattutto nel perimetro tra Viale Europa, Via La Farina, Via Liguria, Via Trieste, Quartiere Lombardo, via Catania, Provinciale, via Consolare Valeria, va del Carmine, via Roma, via Salandra, villaggio Aldisio, via Gazzi, zona Carcere.

I tecnici di Amam sono già operativi sul campo per eseguire le necessarie riparazioni alle tubazioni compromesse. Parallelamente, per compensare il deficit delle sorgenti locali e accelerare il ripristino dei normali livelli del serbatoio Mangialupi, l’azienda sta predisponendo una manovra di integrazione idrica direttamente dalla condotta di Fiumefreddo.

Amam rammenta che è sempre a massima disposizione dell’utenza per mitigare i disagi e che è possibile richiedere il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotti contattando il servizio di Pronto Intervento, attivo h24 e 7 giorni su 7 al numero 090.3687711.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La morte della 17enne Rebecca Galli: Messina non può ignorare l’emergenza stradale
Coppa degli Assi, Palermo torna  capitale della grande equitazione 
Ospedale Papardo. Intervento da 10 ore su paziente oncologica per una rara fistola pericardiogastrica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED