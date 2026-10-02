Perdite sulla rete idrica, oggi meno acqua a Messina centro sud

Temporaneo minore apporto idrico al serbatoio Mangialupi, interventi tecnici in corso

A causa di un calo del flusso idrico dalle fonti che alimentano il serbatoio di Mangialupi e della contestuale presenza di alcune perdite localizzate sulla rete di distribuzione di zona, si stanno registrando deficit di pressione e riduzioni nei tempi quotidiani di erogazione dell’acqua nelle abitazioni servite dal locale sistema acquedottistico.

Il disservizio sta interessando in modo particolare le zone del centro città comprese soprattutto nel perimetro tra Viale Europa, Via La Farina, Via Liguria, Via Trieste, Quartiere Lombardo, via Catania, Provinciale, via Consolare Valeria, va del Carmine, via Roma, via Salandra, villaggio Aldisio, via Gazzi, zona Carcere.

I tecnici di Amam sono già operativi sul campo per eseguire le necessarie riparazioni alle tubazioni compromesse. Parallelamente, per compensare il deficit delle sorgenti locali e accelerare il ripristino dei normali livelli del serbatoio Mangialupi, l’azienda sta predisponendo una manovra di integrazione idrica direttamente dalla condotta di Fiumefreddo.

Amam rammenta che è sempre a massima disposizione dell’utenza per mitigare i disagi e che è possibile richiedere il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotti contattando il servizio di Pronto Intervento, attivo h24 e 7 giorni su 7 al numero 090.3687711.