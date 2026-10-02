Risanamento Messina, sabato apre la nuova via Macello Vecchio

Ci sarà il presidente della Regione, Renato Schifani

Le tracce della vecchia baraccopoli che per decenni hanno segnato via Macello Vecchio, sotto l’area di Cristo Re, lasciano definitivamente spazio a un nuovo polmone verde e a uno spazio rigenerato. Sabato 3 ottobre, alle ore 11:30, il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per il risanamento, Renato Schifani, consegnerà formalmente l’area riqualificata all’amministrazione comunale.

L’intervento, curato direttamente dalla Struttura commissariale con l’esecuzione affidata all’impresa Emma Lavori, ha permesso di cancellare il degrado ereditato dal passato, trasformando il sito in una zona panoramica di valore storico e paesaggistico lungo il viale Principe Umberto.

Alla cerimonia di riconsegna prenderanno parte il sindaco Federico Basile, il subcommissario Santi Trovato e il presidente di Arisme, Massimo Rizzo. L’appuntamento istituzionale offrirà anche l’occasione per fare il punto sullo stato generale degli interventi di sbaraccamento e rigenerazione urbana in città, con un focus sui prossimi cantieri in agenda da parte del dipartimento regionale e della struttura commissariale.