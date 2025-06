Barcellona. Sequestrati 100 kg di pesce non idonei al consumo umano

Era privo delle prescritte etichette e documentazione che ne attestavano la provenienza

Gli Agenti della Polizia Stradale di Barcellona, al casello autostradale di Barcellona, hanno sequestrato oltre 100 kg di prodotti ittici (Barracuda, Tonno, Gamberi, Sgombri, Sarde ecc.) non idonei al consumo umano.

Nel vano di carico di un furgone c’erano cassette di pesce fresco prive delle prescritte etichette e documentazione che ne attestavano la provenienza, condizione indispensabile per la messa in commercio.

Il personale dell’Asp del servizio Veterinario di Barcellona ha attestato la non idoneità al consumo umano. Il pesce è stato sequestrato per poi essere distrutto, mentre ai trasgressori sono state elevate sanzioni per oltre 1.500 euro.