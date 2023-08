Barcellona, trovato morto in un uliveto il 79enne Paolo Catanesi - Tempostretto

Si erano perse le tracce dallo scorso venerdì

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – E’ stato trovato il corpo privo di vita di Paolo Catanesi, il pensionato di 79 anni che venerdì scorso non aveva fatto rientro a casa. Era riverso in un uliveto. Le ultime tracce, tramite le immagini della videosorveglianza di un negozio, risalivano infatti a venerdì scorso. Anche l’Amministrazione comunale aveva lanciato un appello, assieme ai familiari. L’ultimo avvistamento di Paolo Catanesi si era verificato in una zona specifica, successivamente sorvolata da droni ad alta definizione.