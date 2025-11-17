Barcellona vince il derby contro la Basket School Messina

Splendida cornice di pubblico al PalaTracuzzi, approcciano male gli scolari, perfetti i longanesi. Le dichiarazioni del post gara di Donia, Sidoti e La Malfa

MESSINA – Nell’ottava giornata di campionato tutti gli occhi erano puntati sul PalaTracuzzi dove la Basket School Messina, ormai stabilmente tra le prime del girone, affrontava la Ssd Barcellona che era tornata alla vittoria la settimana prima. La sfida caldissima con due belle tifoserie a fronteggiarsi sugli spalti è terminata 77 a 71 per gli ospiti. Partita iniziata male per la Basket School Messina che sembra bloccata inizialmente dalla pressione, poi ha occasioni per rientrare ma manca probabilmente la personalità, vista la giovane età della squadra, per rientrare pienamente nel match. Barcellona dal canto suo gira che è una meraviglia e alla squadra di coach Cigarini sembra andare tutto alla perfezione. Sempre in vantaggio i longanesi controllano a portano a casa la terza vittoria in campionato, la seconda consecutiva.

Nelle altre sfide di giornata vittoria della capolista Ragusa (14) in casa contro Castellaneta, Monopoli (12) vince lo scontro al vertice con Brindisi (10) e sale in seconda posizione solitaria in classifica. La Viola Reggio Calabria (8) ha vita facile in casa di Corato (0) e appaia la Svincolati Milazzo (8) che oggi riposava. Le vittorie di Barcellona e Academy Catanzaro, in quel di Bari, entrambe ora a sei punti, spacca la classifica con un nutrito gruppo di prime della classe e formazioni al seguito che staccano Rende, Mola e Bari all’ultimo posto in classifica con una sola vittoria all’attivo.

Le dichiarazioni post gara

Così Pippo Sidoti, tecnico degli scolari: “Diamo merito a chi oggi ha giocato meglio capitalizzando tutto quello che poteva, mentre dall’altra parte c’è chi ha sparato a salve. Era una partita molto delicata e loro avevano dei giocatori più esperti e abituati a questo clima. Noi per la prima volta giocavamo in casa con tanti tifosi avversari e abbiamo sentito un po’ troppo l’aria del derby. Non facciamo drammi, oggi è stata una giornata storta certamente ci restiamo male, ma abbiamo dieci punti in classifica e siamo sempre lì al caldo, avrei messo la firma per avere questi punti dopo sette giornate giocate e non sto neanche qui a parlare di investimenti fatti. Giochiamo sempre di collettivo e non abbiamo mai pensato al trascinatore, la pallacanestro è un gioco fluido e oggi noi non lo siamo stati. Tutti questi complimenti, dopo Molfetta, non ci hanno fatto bene”.

Queste le parole di Bruno Donia, dirigente della Basket School Messina: “Sconfitta giusta, Barcellona è stata più brava di noi e ha vinto con merito. È stata una bellissima giornata di sport con tantissima gente, tornando al parquet noi abbiamo avuto delle percentuali al tiro disastrose. Dopo il break di Barcellona iniziale aspettavamo che la squadra si accendesse ma non è successo. Siamo una squadra di buon livello per questo campionato, non certo per andare a vincerlo, noi siamo e restiamo umili. Guai a chi si è montato e si monterà la testa, dobbiamo fare il nostro campionato con grande serenità ma sicuramente nei prossimi derby dovremo dare qualcosa in più in termini di approccio alla gara”.

La soddisfazione di Giuseppe La Malfa, assistant coach di Barcellona: “Non abbiamo avuto un inizio facile in campionato ma non riuscivamo a mettere in pratica tutto quello che eravamo. Non ci siamo disuniti. Questa vittoria è per il nostro pubblico e la nostra piazza che hanno sofferto per le cinque sconfitte consecutive e comunque ci sono sempre state vicine. Non è mai facile giocare a Messina e contro Pippo Sidoti che ha scritto la storia del basket siciliano, la classifica fotografa sempre la realtà. Non siamo partiti bene ma ora questa vittoria ci dà una spinta importante e vedremo se risaliremo la china. In squadra non abbiamo pecche in nessun ruolo, la bravura di Cigarini sta nel metterli in campo e farli rendere al 100%. Ora intravediamo la luce ma due partite non fanno un campionato”.

Basket School Messina – Barcellona 71-77

Primo canestro di Iannicelli dopo 1’30”, pareggiato da Cessel e superato dai cinque punti consecutivi di Dancetovic per il 2-7. Accorcia Chakir, ma Barcellona va sul 4-12 con il gioco da tre punti di Fraga dopo il contestuale secondo fallo di Vinciguerra. Dentro Lo Iacono che segna subito e poi anche Marinelli, con il punteggio adesso sull’8-18 quando manca 1’55” alla prima sirena. È un quarto in cui la EcoJump somma tante palle perse e subisce le offensive barcellonesi soprattutto nel pitturato, tanto che anche Chakir commette presto il secondo fallo personale. I giallorossi di Cigarini sono già andati sei volte in lunetta, mentre solo a 1’16” dalla fine Iannicelli tira i primi liberi per i padroni di casa. Quarto che va in archivio con la tripla di Di Marzio e con il 2/2 di Marinelli dalla lunetta per il 12-22.

Busco apre il secondo parziale con una tripla, ma Okereke e Malkic replicano subito con il 15-27. Si torna a segnare solo a 6’00” dall’intervallo con Vinciguerra, ma Barcellona risponde sempre con canestri in penetrazione che colgono di sorpresa una difesa di casa stranamente spesso distratta. Gran stoppata di Iannicelli in contropiede e la partita si scalda: tecnico a Cigarini e storie tese anche in campo. Vinciguerra converte il libero, Warden e ancora Vinciguerra segnano da sotto per il 23-29, cui seguono altri due canestri di Busco. Ma Barcellona è sul pezzo ed Ebeling e Aguzzoli trovano strada libera per il 27-33. Ultimi 40” con i decibel che salgono anche nelle rispettive tifoserie, prima con la tripla di Fraga e poi il gioco da tre punti di Chakir. Squadre al riposo sul 30-36.

Al rientro dall’intervallo lungo segna subito Marinelli per il -4, ma la EcoJump Messina viene ricacciata immediatamente indietro dopo l’antisportivo a Vinciguerra e il gioco da tre punti di Aguzzoli. 32-42 e Basket School che tira con l’1/12 da tre, prima della tripla da nove metri di Marinelli per il -7. È una fase della gara in cui Barcellona potrebbe dilagare: Sebastianelli, Fraga e Cessel firmano un break di 0-10 per il 35-52 quando mancano 6’19” alla sirena. Nel momento più complicato, Messina tira fuori l’orgoglio: quattro punti consecutivi di Busco, due di Ianncelli e triple di Malkic e Vinciguerra per il 44-55. La EcoJump paga ancora i giri a vuoto difensivi, Aguzzoli segna un facile layup, ma Iannicelli e Vinciguerra segnano i canestri del 49-57 con cui si entra nell’ultimo quarto. Controbreak locale di 14-5.

La tripla di Sebastianelli all’inizio del quarto parziale dà uno scossone al match, anche perché dopo il canestro di Vinciguerra, la EcoJump Messina deve rinunciare a Warden che commette fallo antisportivo su Dancetovic e lascia il campo per un problema alla caviglia. Dentro Sakovic, con Busco che ruba palla e appoggia un nuovo -9. Dancetovic firma una contestata tripla per il 52-65, con il gioco che resta a lungo fermo per un problema nella gestione del software al tavolo. Si torna a giocare, ma il punteggio di fatto non cambierà più di tanto. Punti di Iannicelli, Aguzzoli e Vinciguerra, con Barcellona che certifica la vittoria con il canestro del 61-73 a 3’03” di Cessel. Gioco da tre punti di Sakovic, Messina con un paio di possessi che potrebbero riaprire il punteggio, ma punita ancora una volta da Cessel. Ultimi canestri di Aguzzoli e Vinciguerra, con la bomba di Lo Iacono a 22” dalla fine che inchioda il punteggio sul 71-77.

Risultati 8ª giornata

Ragusa – Castellaneta 87-80

Bari – Academy Catanzaro 63-87

Rende – Molfetta 93-95

Matera – Mola 89-85

Monopoli – Brindisi 85-83

Basket School Messina – Barcellona 71-77

Corato – Viola Reggio Calabria 64-90

Riposava Svincolati Milazzo

Classifica girone F

Ragusa 14

Monopoli 12

Basket School Messina, Molfetta, Matera, Brindisi 10

Svincolati Milazzo, Viola Reggio Calabria 8

Corato, Castellaneta, Barcellona, Academy Catanzaro 6 punti

Rende, Mola, Adria Bari 2