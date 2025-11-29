Basicò. Concorso di idee per la riqualificazione dell’immobile della Fondazione “Ignazio Foti”

Redazionale

Il presidente della Fondazione “Ignazio Foti”, prof. Antonino Paratore, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 27 del 17 ottobre 2025,

RENDE NOTO

Che è indetto un Concorso di idee avente ad oggetto: “Riqualificazione e gestione immobile sito in Basicò (ME) – Via Vittorio Emanuele III 201” per l’acquisizione di proposte in merito alla riqualificazione dell’immobile di proprietà della Fondazione “Ignazio Foti” ed alla gestione dello stesso, nell’ambito delle finalità statutarie. II bando integrale è pubblicato sul sito on line della Fondazione e all’albo on line dei Comuni di Basicò, Montalbano Elicona, Falcone e Tripi.