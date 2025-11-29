 Basicò. Concorso di idee per la riqualificazione dell'immobile della Fondazione "Ignazio Foti"

Basicò. Concorso di idee per la riqualificazione dell’immobile della Fondazione “Ignazio Foti”

Redazione

Basicò. Concorso di idee per la riqualificazione dell’immobile della Fondazione “Ignazio Foti”

sabato 29 Novembre 2025 - 08:30

Redazionale

Il presidente della Fondazione “Ignazio Foti”, prof. Antonino Paratore, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 27 del 17 ottobre 2025,

RENDE NOTO

Che è indetto un Concorso di idee avente ad oggetto: “Riqualificazione e gestione immobile sito in Basicò (ME) – Via Vittorio Emanuele III 201” per l’acquisizione di proposte in merito alla riqualificazione dell’immobile di proprietà della Fondazione “Ignazio Foti” ed alla gestione dello stesso, nell’ambito delle finalità statutarie. II bando integrale è pubblicato sul sito on line della Fondazione e all’albo on line dei Comuni di Basicò, Montalbano Elicona, Falcone e Tripi.

basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti
basicò fondazione foti

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La crescita del fotovoltaico pubblico a Messina: energia pulita che fa risparmiare
Corteo No Ponte, Basile e Pergolizzi chiedono si svolga in modo “pacifico, civile e rispettoso”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED