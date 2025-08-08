Basicò, un milione e mezzo di euro per i lavori di consolidamento del centro abitato

Bando di gara pubblicato, la scadenza è a settembre

BASICO’ – Un milione e mezzo di euro per il consolidamento del centro abitato di Basicò. Sono queste le risorse inserite nel bando di gara per i lavori pubblicato dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e diretta da Sergio Tumminello. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 24 settembre.

Consolidare il margine orientale di via Mendoliera

Da anni nel comprensorio gli abitanti esprimono il proprio timore per la mancata messa in sicurezza. Ora l’obiettivo dell’intervento è la mitigazione del rischio idrogeologico nel versante di nord-est del centro edificato, lungo il margine orientale di via Mendoliera. Un sito che ha la più alta classificazione di rischio, R4, e nel quale dal 2006 si programmano i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza. È proprio qui che numerosi alloggi popolari e muri di contenimento presentano lesioni e fessurazioni causate dai movimenti franosi. L’ex scuola media, che presenta crepe profonde sul prospetto e all’interno, è stata dichiarata inagibile. Si tratta di una situazione di pericolo pressocché uniforme che interessa tutta la contrada. L’intervento finanziato dalla Struttura commissariale ripristinerà i normali standard di sicurezza e vivibilità.

Le misure

Tra le misure contemplate dalla progettazione esecutiva, la realizzazione di una paratia di pali accostati, della profondità di un metro, con cordolo in cemento armato. Sul lato sud della vecchia scuola e nel cortile interno si realizzerà una trincea drenante profonda due metri e mezzo, in pendenza verso il pozzetto di raccolta. Infine, a est, all’incrocio con via Caleria, è stato previsto un sistema di paratie di pali della profondità di diciotto metri, con un cordolo radente, in modo da rimanere sotto il piano stradale. Alle opere di consolidamento seguiranno gli interventi di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni e dei muri. Prevista anche la costruzione di nuovi sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque piovane.