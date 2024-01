Basile: “Dal 1. febbraio i primi nuovi assunti. Avremo servizi più efficienti”

Il sindaco commenta l’ok della Cosfel al piano assunzioni

“A distanza di dodici mesi dall’avvio dei concorsi, siamo arrivati ad avere l’ok per le assunzioni. Da oggi si apre una nuova stagione che mi auguro possa portare già dal primo febbraio, tempi amministrativi permettendo, all’immissione in servizio dei primi 100 o 150 nuovi dipendenti”.

E’ soddisfatto il sindaco Federico Basile dopo il via libera arrivato dalla Cosfel per il piano assunzioni.

“In un anno – dice – sono state gestite 26mila domande. A regime saranno inseriti 341 nuovi dipendenti a tempo indeterminato che daranno al Comune di Messina la marcia in più che serve. Ringrazio gli attuali dipendenti che hanno saputo tenere alta l’asticella dei servizi, nonostante il numero risicato”.

Attualmente il Comune di Messina ha 970 dipendenti a fronte di una dotazione di 1500. “Coi nuovi assunti – prosegue Basile – normalizzeremo la situazione. Oltre ai 341 dei concorsi, saranno anche stabilizzati 39 agenti e ci sarà un concorso per altri 100, forze necessarie per compensare i pensionamenti. 500 nuovi dipendenti saranno fondamentali per rialzare la qualità dei servizi, che comunque in questi anni c’è stata, e garantire maggiore efficienza”.