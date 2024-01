Oggi il “sì” della Cosfel alle assunzioni e ai nuovi concorsi del Comune di Messina

Ecco cosa cambia per Palazzo Zanca e la macchina comunale

MESSINA – A dicembre la doccia fredda con il rinvio delle assunzioni. Arriva invece oggi il via libera da parte della Cosfel, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il Comune di Messina può completare le assunzioni dei 341 nuovi dipendenti. Un passaggio importante per un ente che conta, allo stato attuale, 970 risorse umane. Si può procedere pure al concorso per 100 nuovi poliziotti municipali, due figure dirigenziali e 75 profili amministrativi. E, ancora, ci sono 39 agenti municipali da stabilizzare.

Il sindaco di Messina Federico Basile ieri sera parlava di “cauto ottimismo” ma, in realtà, manca solo l’ufficialità che arriverà stamattina. E ha sempre sottolineato: “Io combatto da una vita con la macchina comunale, che si è andata depauperando. Una carenza enorme sul piano dei numeri. Con l’approvazione della Cosfel, ci sono le condizioni per poter lavorare decisamente meglio. E, ai 341 già selezionati con concorso, si aggiungeranno le altre figure che sceglieremo con i bandi 2024. Intanto, posso dare prima possibile, a partire da febbraio, il benvenuto alle nuove forze in campo”.

Nella foto Basile con la segretaria generale Carrubba e il direttore generale Puccio.

