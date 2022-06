Basile sindaco di Messina, giovedì la proclamazione a Palazzo Zanca - Tempostretto

Mentre si verificano i verbali, dopo gli intoppi di ieri, il Comune di Messina si prepara giovedì 16 giugno all'insediamento del vincitore delle elezioni

MESSINA – Sta per iniziare l’amministrazione guidata da Federico Basile. Domenica scorsa, nel momento della festa elettorale a Piazza Duomo, Cateno De Luca gli ha consegnato una fascia tricolore. Ma non quella ufficiale. Domani, giovedì 16 giugno, avverrà invece la proclamazione come sindaco di Messina. Dopo gli intoppi e i ritardi nei conteggi, mentre il seggio unico presieduto dal giudice Corrado Bonazinga è al lavoro in queste ore, Basile sarà ufficialmente il successore di De Luca, leader di Sicilia Vera.

Il tutto se si riuscirà a completare la frenetica verifica dei verbali in serata. Allora la fascia, questa volta, sarà quella autentica.

Da revisore dei conti e direttore generale a sindaco

Da Palazzo Zanca ancora manca l’ufficializzazione. Nelle prossime ore il quadro dovrebbe essere più chiaro. In quel Comune dove, a partire dal periodo dell’amministrazione Accorinti, Basile ha svolto il ruolo di revisore dei conti e, con De Luca, è diventato direttore generale, da domani ritornerà nel ruolo di sindaco. Da quel febbraio segnato dalle dimissioni del capo politico di Sicilia Vera, con l’investitura notturna come candidato, tutto è cambiato.

Da tecnico, Basile è diventato un uomo politico al centro del progetto di De Luca, cittadino e regionale, senza perdere il suo profilo di esperto in ambito economico. La squadra di assessori, salvo sorprese, sarà quella annunciata. Eredità dell’amministrazione De Luca, “nel segno del buon governo e della buona amministrazione”.

Ha dichiarato il vincitore al primo turno, con oltre il 45 per cento, nella notte della festa: “Io ero certo della vittoria. Ma questa vittoria è importantissima, con una percentuale di rilievo, che fa capire una volta per tutte che non esistono le segreterie dei palazzi. Esiste la piazza, quella che nessuno ha fatto. E da qua parto. Vi ringrazio – ha detto Basile, rivolgendosi agli elettori – perché avete scelto uno che sa fare il sindaco. E perché mi avete fatto il più grande regalo. Io domenica compio 45 anni e ci rivediamo di sera per festeggiare insieme (si presume in Piazza Unione Europea, n.d.r.) il mio compleanno da sindaco di Messina e la vostra vittoria. Poi subito al lavoro con il Piano di riequilibrio”.

