Basket, la presidente Correnti: “La Sicilia ha avuto un rilancio”

Il comitato regionale non gestirà il campionato delle messinesi: "Decisione che non condivido". Sulle gestioni degli impianti: "Non aiuta in caso di necessità"

MESSINA – In via di definizione gironi e calendari che vedranno le squadre messinesi tra le altre disputare i prossimi tornei di basket. Con la presidente del comitato regionale della federazione italiana pallacanestro Cristina Correnti abbiamo fatto un po’ il punto sullo stato di salute del movimento. Nella prossima stagione, restando ai campionati di spicco, al maschile ci saranno quattro squadre messinesi in Serie B Interregionale, le due cittadine (Castanea e Basket School) e le due tirreniche (Barcellona e Milazzo), hanno salutato la categoria la Fortitudo Messina retrocessa lo scorso anno e l’Orlandina promossa alla fine della passata stagione; in Serie B femminile invece ci saranno San Matteo e Unime.

Presidente Correnti guardando alla scorsa stagione presentiamo la prossima.

“Nella Division H ci saranno cinque squadre siciliane, ma considerando anche la Calabria che fa parte del distretto saliamo a otto. Lo scorso anno abbiamo avuto una B Interregionale di assoluto livello, quest’anno avremo meno squadre messinesi ma vedremo quando i roster saranno formati per capire cosa accadrà. Personalmente sono molto contenta perché abbiamo un rilancio non solo nel settore senior ma anche nelle squadre giovanili, il basket vive un momento di rilancio. Nei campionati femminili abbiamo riaperto le iscrizioni perché avevamo ancora richieste. Quest’anno inoltre organizzeremo campionati under 15. Il quadriennio è stato pesante venendo dal Covid ma l’abbiamo gestito molto bene. Il comitato non ha potuto lavorare con continuità perché in mezzo abbiamo subito un commissariamento, ma il mio programma è stato rispettato e anzi abbiamo fatto di più”.

Rispetto allo scorso anno non sarà più la Sicilia a gestire la fase regolare del campionato di B Interregionale. Come mai?

“Non vorrei commentare questa notizia perché non sarebbe positivo. La Sicilia ha lavorato tantissimo e aveva tante società, non credo avremmo dovuto fare il turnover, ma il perché va chiesto agli altri. Noi siamo convinti di aver lavorato bene e quindi non comprendo le motivazioni che hanno portato a questa scelta. Lo scorso anno avevamo più squadre nel distretto e abbiamo gestito la stagione regolare e avremmo dovuto gestire anche i playoff. Escludo sia una decisione politica, il presidente Petrucci ci rinnova la sua stima, le ragioni del cambio arrivano dal settore agonistico ma non entro nel merito. Dico che è una scelta che non ci aspettavamo, non la meritavamo, ma la accettiamo”.

Il campionato di serie B Interregionale subirà delle modifiche, penso alla fase finale che non avrà due gironi playoff il prossimo anno.

“Lo scorso anno è stato un campionato pilota. Sapevamo che ci sarebbero state cose da correggere e che sarebbero venute fuori mentre si giocava. Quando si inizia un percorso nuovo ci sono punti di forza e debolezze che vanno scoperti pian piano”.

La situazione impianti a Messina com’è?

“Il Comune a Messina ha ereditato degli impianti che devono essere rivisti con manutenzione straordinaria, il Comune ha fatto tantissimo lo scorso anno rimettendo a norma il PalaTracuzzi. Si è stati sfortunati con nuovi problemi che ne sono seguiti ma anche lì si è stati rapidi a risolverli. Non è una situazione semplice che si possa risolvere dall’oggi al domani tra tempi burocratici e tempi di ristrutturazione. L’obiettivo è assicurare a tutti l’attività seguendo dei criteri. Secondo me dare impianti in gestione non aiuta, il Comune deve assumersi la responsabilità degli impianti e gestirli in modo da dare la possibilità a tutti di fare sport. La gestione non aiuta perché in caso di necessità il Comune non potrebbe disporne come servirebbe”.

Avete pensato alla possibilità di sfruttare anche il nuovo campo di Villa Dante?

“L’Arena di Villa Dante non è omologata come campo, potrebbe esserlo ma per i campionati provinciali e categorie giovanili. Sicuramente lì organizzeremo a breve il Memorial Gebbia, che vedrà partecipare soprattutto le categorie di Eccellenza, col Comune decideremo le date certe ma sarà a settembre”.

