Siracusano a Scurria: “Liberiamo Messina dalla dittatura”. Pergolizzi: “Espressioni gravi”

Il presidente del Consiglio comunale invita la sottosegretaria a "rispettare la volontà popolare. Inopportune dichiarazioni di chi è al governo"

MESSINA – “Forza Marcello Scurria! Liberiamo Messina dalla dittatura e torniamo alla democrazia, quella vera! Sei l’unico che può vincere”. Così Matilde Siracusano, sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento ed esponente di Forza Italia, in diretta Facebook e in collegamento con il neo candidato sindaco del centrodestra. La cosa non è andata giù a Nello Pergolizzi, presidente del Consiglio comunale di Messina ed esponente di Sud chiama Nord: “Ho appreso, attraverso un video pubblicato su un canale social, di alcune dichiarazioni rese dalla parlamentare e sottosegretaria Matilde Siracusano, nelle quali si afferma la necessità di “liberare Messina dalla dittatura e farla tornare alla democrazia”. Ritengo doveroso intervenire, a tutela dell’Istituzione che rappresento e del principio di legittimazione democratica che fonda ogni organo elettivo. Messina non ha bisogno di essere “liberata” e il rispetto della volontà popolare resta il primo e imprescindibile fondamento della democrazia”.

Attacca Pergolizzi: “Le espressioni utilizzate appaiono particolarmente gravi, soprattutto se riferite a

un’amministrazione comunale e a un Consiglio comunale legittimamente eletti attraverso un

regolare confronto elettorale, conclusosi con un voto libero e democratico da parte dei cittadini

messinesi, che hanno scelto alla guida della città il sindaco Federico Basile e i propri rappresentanti in aula”.

Pergolizzi a Siracusano: “Il linguaggio istituzionale dovrebbe sempre essere improntato a misura e rispetto dei cittadini”

Continua il presidente del Consiglio comunale: “La democrazia si esercita nelle urne, nel rispetto delle regole, nella trasparenza delle procedure e nell’accettazione del risultato elettorale. Parlare di “dittatura” in un contesto nel quale tutte le istituzioni locali operano nel pieno rispetto dell’ordinamento repubblicano rischia di svuotare di significato un termine che appartiene a stagioni storiche ben più drammatiche. Il confronto politico è non solo legittimo, ma necessario. L’opposizione è una componente

fisiologica del sistema democratico e le critiche, quando costruttive, contribuiscono alla crescita della comunità. Tuttavia, il linguaggio istituzionale dovrebbe sempre essere improntato a misura, responsabilità e rispetto per la volontà espressa dai cittadini”.

E ancora: “Appare inoltre inopportuno che simili affermazioni provengano da un esponente del governo

nazionale. Chi ricopre incarichi di governo è chiamato a favorire la leale collaborazione tra istituzioni e a rafforzare, non a delegittimare, gli organi democraticamente eletti nei territori, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Sono certo che l’onorevole Siracusano vorrà chiarire o riconsiderare quanto dichiarato, riconoscendo come talune espressioni possano essere apparse eccessive rispetto al contesto istituzionale cui erano riferite. Nel confronto politico la fermezza delle idee non richiede mai l’esasperazione dei toni. Le istituzioni locali non sono terreno di narrazioni suggestive o iperboliche: sono presìdi di democrazia scelti dal popolo”.

La campagna elettorale è solo agli inizi. E gli scontri saranno quotidiani.

