Basket reggino in lutto per la scomparsa di Gaetano Gebbia, storico coach della Viola

REGGIO CALABRIA – Lutto per il mondo del basket italiano e reggino, per la scomparsa di Gaetano Gebbia, scomparso prematuramente dopo una lunga malattia, storico allenatore di quella Viola Basket che centrò la qualificazione in coppa Korsc e la semifinale dei playoff scudetto nel 2000. “Un grande dolore per tutti noi della pallacanestro italiana. È scomparso, dopo lunga malattia, Gaetano Gebbia, 66 anni, un caro amico, una persona di una gentilezza e una galanteria insuperabile, allenatore delle Nazionali giovanili per piu’ di un decennio, e poi formatore di formatori ed istruttore. Una persona dolce che con lo studio e il dialogo provava a cambiare e migliorare il nostro mondo”. Cosi’ in una nota la Federazione Italiana Pallacanestro. “Colpito e commosso per la ferale notizia, il presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale – si legge nella nota – interpretando il pensiero del personale Fip e a nome della pallacanestro italiana, e’ vicino alla moglie Mattia, alle figlie Ida e Francesca, ai fratelli Giovanni e Francesco e a tutta la famiglia Gebbia, e li abbraccia con grande affetto”. Gaetano Gebbia, oltre a portare la Viola nel basket che conta a cavallo degli anni ’90 e 2000, lanciò numerosi talenti della pallacanestro, come l’argentino Ginobili e nel 1983 fu assistente di Carlo Recalcati Gianfranco Benvenuti, Santi Puglisi e Tonino Zorzi.