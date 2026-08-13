Basket School Messina annuncia lo sponsor tecnico per due anni

Partnership biennale con un prestigioso marchio sportivo italiano, che vestirà la squadra giallorossa fino al 2028

MESSINA – La Via Lattea Messina Basket School è lieta di ufficializzare una nuova importante partnership in vista della nuova stagione sportiva. La società giallorossa ha raggiunto un accordo biennale con l’azienda Errea, nuovo sponsor tecnico del club che fornirà il materiale sportivo ufficiale alla squadra peloritana fino al 2028.

Un accordo che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e di programmazione avviato dalla società, che si affida a uno dei marchi italiani più conosciuti nel settore dell’abbigliamento tecnico sportivo. Errea, azienda nata nel 1988 e oggi presente in oltre 80 Paesi, vanta una consolidata esperienza nel mondo della pallacanestro ed è sponsor della Lega Basket Serie A, oltre a collaborare con numerosi club dei principali campionati italiani.

Frassica: “Gettiamo basi per il futuro”

“Sono particolarmente orgoglioso di aver concluso questo accordo con un marchio prestigioso come Errea – sottolinea Alberto Frassica, responsabile marketing de La Via Lattea Messina Basket School – soprattutto in un anno che per noi rappresenta una vera e propria rinascita. Stiamo gettando basi importanti per il futuro e, dopo l’accordo con un prestigioso main sponsor come La Via Lattea Euronics, questa partnership rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione. La durata biennale dell’intesa testimonia la volontà di guardare avanti con fiducia e di programmare il futuro”.

La collaborazione riserverà una sorpresa particolarmente significativa per la tifoseria e per la città. È infatti allo studio di Errea la possibilità di realizzare una maglia da gara speciale dedicata a Messina, capace di celebrare il legame tra la società, il territorio e il nuovo partner tecnico: “Oggi prende ufficialmente il via una nuova collaborazione e non potevamo iniziare nel modo migliore – comunica Errea – siamo orgogliosi di intraprendere insieme questo percorso, con la certezza che lo sport sappia unire persone, valori e progetti. Ringraziamo i dirigenti de La Via Lattea Messina Basket School Alberto Frassica e Fabio Vita per la disponibilità, l’impegno, il supporto e la professionalità dimostrati nella costruzione di questa collaborazione”.

Il responsabile marketing giallorosso annuncia inoltre importanti novità per i sostenitori: “Nelle prossime settimane partiremo con la campagna abbonamenti. Oltre ai consueti punti vendita – conclude Frassica – quest’anno si aggiungeranno i nuovi punti ufficiali La Via Lattea, presso il centro commerciale di Contesse e nel punto vendita di piazza Cairoli, così da offrire a tutti la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento nel modo più semplice e comodo possibile”.