 Letojanni, Gabbani interrompe il concerto per un malore

Letojanni, Gabbani interrompe il concerto per un malore

Redazione

Letojanni, Gabbani interrompe il concerto per un malore

mercoledì 12 Agosto 2026 - 23:48

Era grande l'attesa a piazza Cagli ma il cantante, dopo poco tempo, ha dovuto dare forfait

LETOJANNI – Era il momento più atteso del Letojanni Summer Festival. Francesco Gabbani aveva iniziato da poco, con la canzone “Spazio tempo” e altri quattro brani, il concerto gratuito in piazza Cagli quando è stato costretto a lasciare il palco. Ed è stato il sindaco Alessandro Costa a spiegare al pubblico che il cantante ha avuto un malore.

Da qui la necessità di accertamenti. E gli auguri all’artista, da parte del primo cittadino, di una pronta guarigione.

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