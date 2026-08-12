Letojanni, Gabbani interrompe il concerto per un malore

Era grande l'attesa a piazza Cagli ma il cantante, dopo poco tempo, ha dovuto dare forfait

LETOJANNI – Era il momento più atteso del Letojanni Summer Festival. Francesco Gabbani aveva iniziato da poco, con la canzone “Spazio tempo” e altri quattro brani, il concerto gratuito in piazza Cagli quando è stato costretto a lasciare il palco. Ed è stato il sindaco Alessandro Costa a spiegare al pubblico che il cantante ha avuto un malore.

Da qui la necessità di accertamenti. E gli auguri all’artista, da parte del primo cittadino, di una pronta guarigione.