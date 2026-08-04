Basket School Messina conferma i giovani Serraino, Cangemi e Contaldo

Tre profili che rappresentano il presente e il futuro del club, premiati per il lavoro svolto negli ultimi anni

MESSINA – Basket School conferma, per la stagione 2026/2027, tre giovani cresciuti all’interno del proprio percorso tecnico: Gabriele Serraino (nell’immagine in evidenza), Davide Cangemi e Andrea Contaldo. Tre profili che rappresentano il presente e il futuro del club, premiati per il lavoro svolto negli ultimi anni e pronti a proseguire il loro percorso in prima squadra.

Gabriele Serraino, playmaker classe 2007, nella scorsa stagione ha totalizzato quattro presenze con la prima squadra giallorossa, mettendo a referto cinque punti, tre rimbalzi e due assist. Parallelamente ha disputato un’ottima stagione con Patti, viaggiando a 11,9 punti di media nel campionato Under 19, con un massimo personale di 29 punti, e a 10,2 punti di media in Divisione Regionale 1.

Confermato anche Davide Cangemi, playmaker classe 2010, tra i più promettenti prospetti del vivaio. Nella passata stagione ha fatto registrare due presenze con la prima squadra della Messina Basket School, servendo anche un assist nella gara casalinga contro l’Adria Bari. Numeri importanti anche a livello giovanile e senior con Patti: 8,9 punti di media nell’Under 17, 4,8 nell’Under 19 e 18 punti complessivi in Divisione Regionale 1.

Confermato in maglia La Via Lattea Messina Basket School anche Andrea Contaldo, classe 2008, già protagonista in giallorosso nella stagione 23/2024. Cresciuto nel settore giovanile di Derthona, dove nel campionato Under 15 Eccellenza 22/23 ha mantenuto una media di 6,8 punti, dopo l’esperienza messinese e quella in DR1 con Patti ha iniziato la scorsa stagione a Corato, disputando i campionati Under 17, chiuso con 14,4 punti di media, e Under 19 Eccellenza nazionale. Lo scorso anno in Divisione Regionale 1 con Patti ha fatto registrare 6,8 punti di media, con un massimo stagionale di 17, mentre con la Messina Basket School ha chiuso l’annata segnando due punti nell’ultima gara stagionale sul parquet della Scandone Avellino.