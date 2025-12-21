Basket School Messina di scena a Corato nell’ultima del 2025

Sidoti: "Partita complicata, loro attrezzati e molto esperti". Per la 13ª giornata di B Interregionale Milazzo ospita Rende e Barcellona attende Brindisi

Chiudere nel migliore dei modi il 2025, confermando quanto di buono costruito fin qui e dando continuità a un percorso di crescita evidente. È con questo spirito che la EcoJump Messina Basket School si prepara all’ostica trasferta di Corato, ultimo impegno ufficiale dell’anno solare. Giallorossi in un gruppetto molto compatto a ridosso delle zone alte della classifica, con tre squadre appaiate al quinto posto e distacchi minimi che rendono ogni partita decisiva nell’ottica della graduatoria. Un equilibrio che impone attenzione massima e la consapevolezza che ogni dettaglio può fare la differenza.

Palla a due di New Basket Mola-EcoJump Messina Basket School al PalaPinto alle ore 18 di domenica. Arbitri dell’incontro Francesco De Carlo di Lecce e Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce. La Svincolati Milazzo chiude in casa contro il Rende e vuole chiudere con un sorriso dopo la sconfitta del PalaTracuzzi, la Ssd Barcellona saluterà l’anno al PalAlberti contro Brindisi, prima sfida con in panchina con Maurizio Bartocci dopo l’interruzione consensuale del rapporto con il capo allenatore Federico Cigarini.

Sidoti: “Sarà partita equilibrata”

Coach Pippo Sidoti non nasconde le insidie del match di Corato, sottolineando il valore dell’avversario e l’importanza dell’approccio mentale: “Partita complicata – dice – giochiamo contro una squadra a livello di roster attrezzata bene, molto esperta. Gente come Basile Dip, Corral che hanno scritto pagine importanti in questi campionati e anche in categorie superiori. Quindi partita difficile, da affrontare con la giusta testa. A me le vacanze non piacciono, perché tolgono ritmo e concentrazione. Non sono tranquillo, però dobbiamo andare lì, giocare come sappiamo e cercare di fare due punti, ma anche loro la pensano allo stesso modo. Mi aspetto una partita equilibrata e dobbiamo fare in modo di portarla a casa”.

Settimana di lavoro impostata soprattutto sull’aspetto mentale, per mantenere alta la concentrazione in una fase delicata della stagione. Il gruppo appare sempre più consapevole dei propri mezzi, anche grazie al graduale inserimento di Beltadze, alla prima settimana completa di lavoro con i compagni dopo il buon esordio nel derby contro la Svincolati Milazzo: “Beltadze si è inserito bene – prosegue Sidoti – martedì ho ricordato a tutti che non bisogna pensare a giorno 22, ma esclusivamente alla partita. Speriamo che mi ascoltino, perché questo è un crocevia importante e dobbiamo fare una grande prestazione e possibilmente vincere”.

Non manca, infine, il messaggio alla tifoseria, sempre più presente e coinvolta: “Auguri di Buon Natale ai nostri tifosi, che quest’anno sono stati sempre più numerosi e vicini alla squadra. Anche domenica con Milazzo c’è stata una bella cornice di pubblico, la gente si affeziona sempre di più a questi ragazzi. Speriamo di festeggiare con una vittoria domenica e di passare un buon Natale, perché se si perde diventa sicuramente più triste”.