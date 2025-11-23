Basket School Messina di scena a Mola, impegni in casa per Milazzo e Barcellona

Nella nona giornata di campionato scolari e Barcellona affrontano le ultime delle classe Mola e Rende, per la Svincolati c'è Corato

Il programma della nona giornata di Serie B Interregionale di Basket vedrà la Basket School Messina giocare in trasferta, mentre saranno attese da impegni casalinghi in questa domenica Svincolati Milazzo e Barcellona Basket. Difficile considerare “salutare” una sconfitta in casa peloritana, nell’ultima giornata gli scolari hanno perso il casa il derby contro i longanesi, ma adesso arriva la possibilità di riscatto sul campo del Mola. Palla a due di New Basket Mola-EcoJump Messina Basket School al PalaPinto alle 18,00. Arbitri dell’incontro Francesco De Carlo di Lecce e Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce.

Coach Sidoti: “Andiamo lì per un pronto riscatto”

Una trasferta da non sottovalutare, nonostante i pugliesi siano fanalino di coda con 2 punti, gli stessi di Rende e Adria Bari: “Quella sconfitta ci può pure stare – spiega coach Pippo Sidoti – non abbiamo disputato la migliore partita della stagione e il risultato si è visto. Ma voltiamo pagina in fretta perché ci attende una gara tosta: non ingannino i 2 punti di Mola, conquistati a Corato, perché le partite se le sono sempre giocate. In questo campionato nessuno ti regala nulla e ogni squadra vende cara la pelle: dobbiamo andare lì per un pronto riscatto e cercare di fare risultato”.

Per l’allenatore della EcoJump Messina Basket School, classifica e distacchi non vanno presi come riferimento: “Anche domenica – continua Sidoti – avevamo 6 punti in più di Barcellona e questo significa ben poco. Prepariamo ogni partita al meglio e con attenzione, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Contro Barcellona abbiamo commesso troppe disattenzioni, sbagliato tanti tiri aperti o da sotto e alla fine abbiamo perso solo di sei. Un po’ di rammarico c’è, ma la pallacanestro è anche questo. Siamo stati bene per cinque giornate, con quattro vittorie consecutive e la sconfitta ci può stare. Ora però bisogna andare avanti: non siamo usciti molto bene, complice l’infortunio di Warden e qualche altro problema che ci ha costretto a lavorare in settimana a ranghi ridotti, ma domenica si va a Mola per vincere. Questa squadra ha carattere e, se c’è bisogno di dimostrarlo, lo farà vedere anche stavolta”.

Gli impegni di Milazzo e Barcellona

Se la Basket School Messina nonostante la caduta di settimana scorsa resta tra le prime posizioni del girone si confermano in risalita Milazzo a Barcellona. Per le due formazioni tirreniche, al momento rispettivamente a otto e sei punti, in questa domenica impegni casalinghi sulla carta abbordabili contro Corato (6 punti in classifica), per i ragazzi di coach Priulla reduci dal turno di riposo, e Rende (2 punti in classifica), per gli uomini di mister Cigarini reduci dalla vittoria nel derby. Sfide in programma rispettivamente alle ore 18:30 al PalaMilone e alle ore 17 al PalAlberti.