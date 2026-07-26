Basket School Messina ingaggia Salvatore Maiorana, play mamertino classe 2006

Arriva in riva allo Stretto dopo essere cresciuto ed essersi messo in mostra nella Svincolati Milazzo
La Messina Basket School ufficializza l’ingaggio di Salvatore Maiorana, playmaker classe 2006, settimo nuovo innesto del roster giallorosso dopo gli arrivi di Bakir Samardzic, Aaron Lomele, Vuk Gojkovic, Cheick Keita, Matteo Antonio Melvin e Veljko Dancetovic. Un regista di assoluta prospettiva che approda a Messina dopo il percorso di crescita vissuto con la Svincolati Milazzo, società nella quale si è affermato come uno dei giovani più interessanti del panorama regionale.
Tante soddisfazioni nei campionati Under
Maiorana muove i primi passi nelle giovanili milazzesi, iniziando un percorso in costante ascesa già dalla stagione 2019/20, quando disputa il campionato Under 15 Eccellenza chiudendo con una media di 5,5 punti a partita. Negli anni successivi consolida la propria crescita, distinguendosi soprattutto nelle Finali Nazionali Under 17 del 21/22, chiuse con 6,5 punti di media. Nella stagione 22/23, ad appena sedici anni, entra stabilmente nelle rotazioni della prima squadra in Serie C Silver, continuando al tempo stesso a brillare nel campionato Under 17. Proprio alle Finali Nazionali di categoria innalza ulteriormente il proprio rendimento, facendo registrare una media di 15,4 punti a partita.
Maiorana esploso nella Svincolati Milazzo
Il salto definitivo arrivato nelle due stagioni successive. Nel campionato di Serie C 23/24 totalizza 256 punti in 31 presenze con la Svincolati Academy, mentre nel 24/25 esplode sotto il profilo realizzativo, viaggiando a 20,5 punti di media e facendo registrare un massimo stagionale di 39 contro lo Sport Club Gravina. Nell’ultima annata entra in pianta stabile nel roster della prima squadra della Svincolati Milazzo nel campionato di Serie B Interregionale, confermando tutto il proprio potenziale. In 28 presenze sfiora la doppia cifra di media con 9,7 punti a gara, firmando il proprio season high di 26 punti nella vittoria casalinga contro Monopoli.