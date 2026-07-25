“Emergenza idrica insostenibile a Spartà, vogliamo risposte da Amam”

Sulla costante carenza d'acqua di quest'estate interviene ancora il consigliere Santi Previti. Messina nord rimane la zona critica

MESSINA – “Acqua solo un’ora al giorno a Spartà”. Il consigliere della VII Municipalità, Santi Previti, ritorna sul tema caldissimo dell’estate messinese: “L’emergenza idrica è insostenibile. Amam chiarisca ai cittadini quali azioni sono state intraprese. Si tratta di una situazione che continua a creare enormi disagi ai cittadini di Spartà. Le famiglie continuano a pagare regolarmente le bollette per un servizio che, da troppo tempo, non viene garantito in modo efficiente. Per questo motivo chiedo che Amam renda pubbliche le valutazioni e le azioni intraprese per affrontare l’emergenza”.

In particolare, scrive Previti, “desidero conoscere quali interventi sono stati effettuati per risolvere definitivamente il problema della carenza d’acqua; se sono state individuate o ricercate nuove sorgenti o altre fonti di approvvigionamento per incrementare la disponibilità idrica; quali opere straordinarie sono state realizzate durante il periodo invernale per prevenire le criticità estive e quali interventi sono già programmati nei prossimi mesi; se sono state riscontrate perdite importanti sulla rete idrica e quali opere sono state eseguite o sono previste per eliminarle”.

Le richieste del consigliere Previti ad Amam

E ancora: “Desidero sapere quali criteri vengono adottati per l’invio delle autobotti e se esiste un ordine di priorità per famiglie con persone disabili, anziani, soggetti fragili o altre situazioni di particolare necessità; se esiste un calendario o una programmazione del servizio autobotti, affinché i cittadini possano organizzarsi, nel momento in cui fanno richiesta del servizio sostitutivo emergenziale; come si concilia la disponibilità del pronto intervento 24 ore su 24 con il fatto che molte richieste sembrano dover passare dall’ufficio reclami, operativo soltanto negli orari di apertura. I cittadini hanno diritto a conoscere quali siano le strategie adottate da Amam per riportare il servizio alla normalità e in quali tempi si prevede il superamento dell’attuale emergenza”.

Carenze idriche nella zona nord di Messina

In generale, come ogni estate, la zona di Messina Nord va in affanno sul piano dell’emergenza acqua. E l’amministratore unico Salvatore Ruello ha spiegato di recente la ragione dei disagi “tra esigenze triplicate, per lo spostamento dei messinesi, carenza di serbatoi e perdite idriche. Da Tremonti e dall’Annunziata in poi i serbatoi d’accumulo sono piccoli. Servono interventi strutturali da programmare nel tempo”.

“Carenza di serbatoi nella zona nord”

Ha precisato Ruello: “Abbiamo potenziato le autobotti. E al centro abbiamo tutti i serbatoi pieni. La città si è svuotata e noi possiamo erogare h24. Il problema esiste da Tremonti e dall’Annunziata. E dall’Annunziata in poi i serbatoi d’accumulo sono piccoli. Il serbatoio d’accumulo di Torre Faro è di 80mila litri. Ridicolo. Ci vogliono milioni di euro per risolvere carenze strutturali. Stiamo facendo l’impossibile e i soldi del recupero crediti Amam li investiamo nell’ammodernamento. Mettiamo roba nuova. Dal periodo Covid a oggi in molti stanno h24 nella zona nord di Messina. In estate il fabbisogno triplica. Noi abbiamo 950 litri al secondo da Fiumefreddo, 251,840 dalla Santissima, 100 e rotti da altri pozzi che abbiamo in giro. L’acqua non dovrebbe mancare ma si ha una perdita importante nella distribuzione: circa il 38 per cento. E abbiamo una carenza di serbatoi nella zona nord”.

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