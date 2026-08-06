Messina, venerdì lutto cittadino nel giorno dei funerali di Alessandra Frazzica

Oggi la camera ardente al Policlinico dedicata alla ventunenne vittima del crollo a Pistunina. Per domani il sindaco Basile ha annunciato il lutto cittadino

MESSINA – Oggi la camera ardente, dalle ore 10, nella cappella del Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina, la camera ardente dedicata alla giovane Alessandra Frazzica. I funerali si terranno venerdì alle 16.30 in Cattedrale. Per l’occasione, in coincidenza con l’ultimo saluto alla ventunenne vittima del crollo della palazzina in via Giorgio La Pira n. 31, il sindaco Federico Basile ha annunciato il lutto cittadino.

“Una ferita profonda che resterà impressa nella memoria della nostra città”

Così ieri il primo cittadino: “Sono trascorsi sei giorni (oggi sette dal 30 luglio, n.d.r.) dalla tragedia di Pistunina. Una ferita profonda che resterà impressa nella memoria della nostra città per il dolore e la sofferenza che ha colpito tante famiglie. Mentre proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi, Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e Lhairu Warnakulasuriya, desidero rinnovare la mia più sincera vicinanza ai loro familiari, che vivono ore di angosciante attesa. Tutta Messina continua a guardare con speranza al lavoro instancabile, professionale e coraggioso dei soccorritori, ai quali va la nostra più profonda gratitudine”.

“Venerdì saranno celebrati i funerali di Alessandra Frazzica, la giovane di appena 21 anni che ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro. In quella giornata proclameremo il lutto cittadino, affinché l’intera comunità possa stringersi, con rispetto e commozione, attorno alla sua famiglia e condividere il ricordo di tutte le vittime di questa immane tragedia”, conclude il sindaco.

Sono stati recuperati i corpi di Carmelo, Rosa e Sara Leone, oltre a quello della studentessa di Unime e dipendente del negozio Grandi Magazzini all’interno della struttura crollata.

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