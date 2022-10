Basket School, Svincolati Milazzo e Fortitudo Messina iniziano col piede giusto - Tempostretto

Partita la Serie C Gold siciliana di basket. Sconfitte nei derby per Orsa Barcellona e Castanea

Iniziano il proprio cammino di Serie C Gold con una vittoria la Basket School Messina (in casa contro l’Orsa Barcellona), gli Svincolati Milazzo (sul campo del Castanea) e la Fortitudo Messina (che ha ospitato la Dierre Reggio Calabria). Tre derby in pratica e due squadre messinesi sono rimaste a zero punti in classifica mentre le altre al momento guidano la classifica del girone a 13 squadre insieme a Alfa Basket Catania, Cus Catania e Mastria Catanzaro.

A zero punti anche la Siaz Piazza Armerina che però osservava il turno di riposo. Nel prossimo fine settimana toccherà a Milazzo restare fermo, mentre l’Orsa ospiterà la Vis e sarà l’unica messinese a giocare tra le mura amiche. Infatti gli scolari faranno visita alla Dierre, la Fortitudo sarà di scena a Catanzaro mentre Castanea resta sull’isola ma giocherà sul parquet del Cus Catania.

Basket School Messina – Orsa Barcellona 78-69

Vittoria tutta cuore della Basket School Messina che supera, in un PalaMili gremito, l’Orsa Barcellona per 78-69. La formazione peloritana soffre ma alla fine porta a casa due punti fondamentali per la sua classifica e soprattutto per il morale. La formazione allenata da Filippo Biondo ha mostrato buone trame di gioco, proponendo buone individualità, come Todorovic (22 punti) e Caroè (19). Ha pagato, però, il blackout del terzo parziale che l’ha vista sprofondare sul -22.

Dopo un primo periodo iniziato alla grande, grazie ai canestri di Maddaloni, le triple di Cordaro e Zivkovic e i liberi di Scimone, che valgono il 12-2, la Basket School subisce il ritorno degli ospiti. Fernandez, Todorovic, Caroè e Cortina, autore di due triple consecutive che regalano il vantaggio a Barcellona (18-19), rendono vane le giocate di capitan Scimone. Alla prima sirena Messina chiude in vantaggio di tre lunghezze (22-19) con le realizzazioni di Zivkovic e Di Dio. Nel secondo periodo la Basket School tenta nuovamente l’allungo con Scimone e Di Dio (28-23), gli ospiti tengono bitta con Cortina, Fernandez e Caroè che con un gioco da tre punti riporta in vantaggio i suoi (30-31). Dopo i canestri di Zivkovic e Guadalupi, inizia il Todorovic show. L’ala montenegrina realizza 11 punti personali che permettono all’OrSa di portarsi sul 40-42. Il canestro di Maddaloni pareggia i conti alla fine del primo tempo (42-42).

Nella ripresa i locali entrano in campo trasformati e per Barcellona si fa buio fitto. Con un basket spumeggiante e strappa applausi, gli scolari piazzano un parziale di 20-3 e volano sul 62-45, trascinati dalle triple di uno strepitoso capitan Scimone (23 punti alla fine) e dagli ottimi Di Dio e Maddaloni. La tripla di Fernandez ferma l’emorragia di punti, ma ancora una bomba di Scimone, il quindicesimo personale di Leo Di Dio e la rubata con canestro di Zivkovic regalano a Messina il massimo vantaggio sul 70-48. Nel finale del periodo i liberi di Costantino ed i canestri di Caroè dopo l’1/2 di Kholod dalla lunetta, permettono agli ospiti di chiudere sul -17 (71-54). L’ultimo quarto è un monologo dei barcellonesi, la Basket School perde la lucidità in fase offensiva, mantenendola almeno in difesa. Inesorabilmente, però, l’Orsa rimonta grazie ai soliti Todorovic, Cortina e Caroè, riportandosi sul -4 (71-67). L’uno su due di Guadalupi a 1‘49” dalla fine, rompe il digiuno dei giallorossi di casa (72-67). Nel finale la squadra di coach Biondo riesce a mantenere le distanza conquistando due punti sofferti ma fondamentali per l’avvio del torneo.

Castanea – Svincolati Milazzo 68-95

Sono i padroni di casa ad iscriversi per primi a referto, pronta la risposta dei mamertini che con Bolletta dalla media e Manfré da oltre l’arco realizzano per il + 3. Castanea prova a replicare ma si infrange sull’ottima difesa dei mamertini. La Svincolati alza il ritmo e colpisce ancora, Tarolis e Sindoni spingono i suoi sul + 10 (2-12) a 7’30 dalla prima sirena. Coach Baldaro chiama timeout e prova a scuotere la propria compagine. Al rientro però la musica non cambia e Milazzo allunga ancora, è + 14. Castanea prova a reagire, -9 a 3’30 dal termine della frazione, ma Bolletta colpisce dalla distanza per il nuovo allungo ospite. Il periodo si chiuderà sul 15-27. Il secondo quarto si apre con il duo Manfré-Sindoni in evidenza, + 17 Svincolati. I padroni di casa provano a trovare il bandolo della matassa, il cronometro scorre e sono ancora gli ospiti a condurre la gara con ottima circolazione palla ed intensità. Si va così al riposo lungo sul 32-48.

Al rientro Chakir per il Castanea va a segno per il -14, ma i ragazzi di coach Trimboli spingono sull’acceleratore dando il colpo del ko alla gara. Tarolis, Bolletta e Manfré si ergono a protagonisti in questa fase, è + 23 (39-62) a 5’23 dalla penultima sirena. Salvatico e Busco, con grande intensità, spengono le fonti di gioco del Castanea che così accusa il colpo. Barbera e compagni in splendida vena realizzativa toccano il + 31 (45-76) al termine della terza frazione. Ultimo periodo con la Svincolati in totale controllo della gara. Giunge così la sirena finale con i ragazzi del presidente Giambò che si aggiudicano la vittoria con il punteggio finale di 68-95 per la gioia del nutrito gruppo di tifosi ospiti presenti.

Risultati C Gold 1ª giornata

Castanea – Svincolati Milazzo 68-95

Vis Reggio Calabria – Alfa Basket Catania 66-92

Basket School Gela – Cus Catania 84-89

Basket School Messina – Orsa Barcellona 78-69

Fortitudo Messina – Dierre Reggio Calabria 85-64

Sport Club Gravina – Mastria Catanzaro 59-69

Riposava Siaz Piazza Armerina

Svincolati Milazzo, Alfa Basket Catania, Cus Catania, Basket School Messina, Fortitudo Messina, Mastria Catanzaro 2 punti

Sport Club Gravina, Dierre Reggio Calabria, Orsa Barcellona, Basket School Gela, Vis Reggio Calabria, Castanea, Siaz Piazza Armerina 0 punti

