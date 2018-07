La Costa d'Orlando conferma il regista Amar Balic

E' tempo di riconferme per la Costa d'Orlando. La società biancorossa, impegnata anche il prossimo anno nel campionato di basket di serie B, rende noto che anche per la prossima Amar Balic sarà il playmaker della compagine cara al presidente Giuffrè.

Classe 1996, 180 cm per 72 kg, Balic è cresciuto nei Rimini Crabs, compagine con la quale ha esordito nel campionato di Serie B. Poi l’esperienza con Monteroni, quindi il trasferimento alla Costa d’Orlando, con cui il regista ha disputato un’annata sportiva 2017/2018 strepitosa: 11.2 punti, 4.6 rimbalzi e 4.8 assist di media a partita. Balic è inoltre risultato il miglior assist-man del girone D dello scorso campionato di B ed è pronto per replicare le buone prestazioni del passato anche durante il prossimo torneo cadetto.



Ecco quanto dichiarato da Balic alla notizia della sua riconferma alla Costa d'Orlando: "Sono davvero contento di restare, una splendida società e uno straordinario ambiente. L’anno passato, grazie al duro lavoro e allo staff tecnico, con coach Condello in testa, sono cresciuto molto e ho tutta l’intenzione di proseguire su questa strada. L’obiettivo è ovviamente toglierci grandi soddisfazioni come l’anno scorso, cercando di fare ancora meglio per i nostri tifosi che spero ci seguiranno come sempre numerosi!".